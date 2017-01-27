BTS奪5獎成MAMA香港大贏家 珍納積遜得獎感言：希望女性不再被侵犯

頒獎禮於晚上7時許開始，擔任主持人的宋仲基率先登場，他看到全場座無虛席，即嘩嘩聲兼「O嘴」，他用中文跟觀眾打招呼，「大家好，我是宋仲基」，他表示很久沒有見大家，又大讚香港粉絲熱情，並問台下粉絲最想看到哪位偶像演出，成功炒熱氣氛。

Twice掃3獎封最佳女團

全晚大會頒發20多個獎，最佳小分隊獎由Wanna One成員姜丹尼爾、金在奐及朴佑鎮所組成的Triple Position奪得，領獎時他們不忘獻唱兩句小分隊歌曲《Kangaroo》，他們還獲最佳男團。最佳女團由Twice獲得，她們又獲頒最佳女子跳舞表演及年度歌曲大獎，台灣成員周子瑜用中文感謝粉絲及唱片公司給予機會。最佳男、女歌手分別由Roy Kim與宣美奪得，男團Seventeen獲最佳電視劇原聲歌獎及最佳男子跳舞表演獎。

林俊傑獲獎孖金鐘國合唱

男團Got7獲最具人氣歌手獎，香港成員Jackson在台上搞笑問粉絲「食咗飯未呀？最緊要小心身體」。台灣歌手林俊傑（JJ）獲大會頒發最佳亞洲歌手獎，不但從《Running Man》的金鐘國手上得到獎項，兩人還合唱中文歌《恨幸福來過》。

BTS憑專輯《Love Yourself》系列獲年度專輯及年度藝人大獎，他們還獲得Mwave全球選擇獎、最佳亞洲造型、最佳MV合共5個獎，成為MAMA香港大贏家。

宋仲基頒獎予珍納積遜

遠道由美國來港的珍納積遜獲大會頒發Inspiration Award，由宋仲基向珍納積遜頒發獎項。珍納積遜表示心情激動及榮幸，能夠得到這獎項，她稱從很多人身上得到啓發，包括家人、朋友及粉絲，她又不忘高呼「我愛你們」，又謂很感動現在能夠啓發別人，她表示現在有很多夢想遠超越大家想像；她夢想女性不再被侵犯，不再出現性別、國籍歧視，大家能手牽手融為一體，希望世界能夠團結及和平。ViuTV全程直播頒獎禮，不過卻被指因播放廣告的關係，與現場並不同步，出現延後的情况，廣東話的即時傳譯也被指不足。

文：蘇珮欣

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