長谷川博己鈴木京香8年情玩完

報道指長谷川博己自今年5月開始，為拍攝NHK電視台晨間劇《萬福》，經常往返東京與大阪，近期卻放假也獨留大阪。在上月至本月初，他偶爾返回東京，卻未有跟鈴木京香會面，又指女方就算沒有工作，都獨留家中，估計二人感情出現問題。雜誌引述鈴木京香的朋友稱，她與長谷川博己分手了。

48歲城島茂夜會23歲菊池梨沙

另一方面，據《女性Seven》雜誌報道，本月初為電視台錄影新春節目時受傷的48歲男團TOKIO隊長城島茂，受傷前曾跟23歲女星菊池梨沙約會。兩人在東京澀谷某餐廳「撐枱腳」至深夜1時，之後繼續「夜蒲」唱卡拉OK。

據報女方是孟加拉和日本混血兒，3年前城島茂跟女方邂逅，繼而發展地下情，有傳女方經常與城島茂把酒談心，當晚兩人與朋友玩到清晨。雖然城島茂與女友看似感情不錯，但他跟身邊朋友表明，暫時無意結婚，全因今年初隊友山口達也爆出醜聞，令他不想再讓組合惹上是非。