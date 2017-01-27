宋仲基珍納積遜來港撐MAMA BTS Wanna One清晨落機攰爆

前晚在MAMA日本場表演兼領獎的BTS和Wanna One，完騷後即坐凌晨機來港，昨日清晨近6時步出香港機場。雖然天氣寒冷，仍有近百名粉絲接機。BTS除了征國及Jimin外，其他成員都戴上口罩，雖然一臉疲倦，但他們見到粉絲仍親切揮手。接着Wanna One經V.I.P通道入境，成員跟粉絲打招呼後，匆匆登車離開。

連續兩年擔任MAMA香港站司儀的宋仲基，昨日中午抵港，一身便服示人，他聽到粉絲大叫「Oppa」，即報以微笑並揮手回應，不忘向傳媒示好，表現親民。

Got7兵分三路抵港

男團Got7昨日兵分三路抵港，成員BamBam、榮宰及Mark從韓國率先來港，珍榮、JB及有謙則從日本趕來，香港成員Jackson稍後獨自抵港會合隊友。

至於重量級嘉賓、美國樂壇天后珍納積遜昨晚7時半抵港，她在4名工作人員及多名保鑣護送下現身，盡顯天后氣派，不過她毫無架子，登車後刻意攪下車窗跟傳媒揮手問好。

其他來港的韓星包括女團IZ*ONE、Twice、韓片《與神同行》金東旭、《北寒諜戰》黃政民、韓劇《來自星星的你》安宰賢、《魔女的法庭》鄭麗媛、《繼承者們》金成鈴、《Beauty Inside》徐玄振、《愛你的時間》李鎮旭及《和遊記》車勝元等，陣容相當鼎盛。

Mamamoo被指賣弄色情

提起MAMA，前晚在日本演出的女團Mamamoo成員華莎，穿上性感舞衣演出，又與男舞蹈員跳辣身舞。有關片段迅即成為網上熱話，有網民批評她的演出賣弄色情且造型暴露，亦有粉絲撐她的演出精彩。Mamamoo所屬事務所回應，表示從沒想到華莎的表演帶來極大迴響，認為她只是做出跟平常一樣的演出而已。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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