陳煒盆菜宴落力拉票 馬德鐘撐李佳芯奪視后

【明報專訊】無綫昨晚於電視城舉行盆菜宴，筵開178圍，招待2000名員工，當中有300名藝員參與，陳煒（煒哥）、馬德鐘、李佳芯（Ali）、袁偉豪等候選視帝、視后也有出席。煒哥笑言要打友情牌，用最後一口氣呼籲粉絲投票：「Ali和黃智雯都是熱門，我都支持Ali的《BB來了》，不過票永遠為自己拉！」她日前在訪問中透露離婚其中一個原因是房事失調，前夫有無意見？她指前夫應該無睇報道，事情過去了，不再回應。
Ali澄清推劇傳言
Ali直認煒哥和黃智雯是對手，但大家關係良好，不會仇視。有報道指她頒獎禮前推劇，錯失視后寶座，Ali指自己雖然蠢，但不至於蠢成這樣：「我從不推劇，之前做完手術都頂硬上拍《BB來了》！我推劇集《禍後》只因身體問題，去完台灣拍《殺手》外景，回港後臉上出紅疹，塊面爛晒，情緒影響免疫力失調，內分泌紊亂，是工作累積壓力。原本想淡化件事，卻演變成這個新聞。」
馬德鐘稱有競爭是好事
馬德鐘離巢多年，首度參加盆菜聯歡，感受氣氛和歎美食，無想過拉票。他已度期出席台慶頒獎禮，要支持比賽精神。外界指張衛健是他的奪視帝的強敵，他說：「好事，有競爭才令大家緊張，王浩信、馬國明、袁偉豪都強。」他睇好煒哥和Ali是視后大熱，但偏心Ali：「我們拍過《跳躍生命線》，她是我老婆，當然要撐。」
記者：鍾一虹
攝影：鍾偉茵
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