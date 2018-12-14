陳煒盆菜宴落力拉票 馬德鐘撐李佳芯奪視后

Ali澄清推劇傳言

Ali直認煒哥和黃智雯是對手，但大家關係良好，不會仇視。有報道指她頒獎禮前推劇，錯失視后寶座，Ali指自己雖然蠢，但不至於蠢成這樣：「我從不推劇，之前做完手術都頂硬上拍《BB來了》！我推劇集《禍後》只因身體問題，去完台灣拍《殺手》外景，回港後臉上出紅疹，塊面爛晒，情緒影響免疫力失調，內分泌紊亂，是工作累積壓力。原本想淡化件事，卻演變成這個新聞。」

馬德鐘稱有競爭是好事

馬德鐘離巢多年，首度參加盆菜聯歡，感受氣氛和歎美食，無想過拉票。他已度期出席台慶頒獎禮，要支持比賽精神。外界指張衛健是他的奪視帝的強敵，他說：「好事，有競爭才令大家緊張，王浩信、馬國明、袁偉豪都強。」他睇好煒哥和Ali是視后大熱，但偏心Ali：「我們拍過《跳躍生命線》，她是我老婆，當然要撐。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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