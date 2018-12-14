劉德華開騷前爆商業糾紛 映藝指控聚善美違約

轉讓投資權屬違約

聲明中表示，報道說指控映藝涉嫌詐騙的台灣聚善美文創娛樂有限公司（聚善美），與映藝簽訂了《劉德華世界巡迴演唱會2018至2019香港站》投資協議書，當中訂明，違約轉讓屬不可補救的嚴重違約行為。映藝於8月下旬獲得聚善美違約轉讓該演唱會投資權予第三方的確實證據，跟聚善美當面對質，聚善美負責人承認違約轉讓和道歉。映藝經審慎考慮，正式書面通知聚善美負責人終止合作，並按該協議條款沒收聚善美投資款項。聚善美對此不服，要求繼續投資劉先生的演唱會，否則會採取刑事控告。映藝認為雙方已沒有互信基礎，表明不能再合作，提出若不服可按協議規定，將爭議提交香港國際仲裁中心進行仲裁。

已報警求助

映藝總經理招雪梅昨午在律師陪同舉行記者會，招雪梅表示華仔知道這宗商業糾紛和前日黑衣人舉橫額控訴的事情，他為了專心準備演出，故交給公司和律師處理。公司有見事件不尋常，已報警求助。她續說：「我們過往辦好多演唱會，全部都有準備充足人手維持秩序，亦報了警，相信警方在演唱會期間會加派人手巡查。」有否跟聚善美聯絡？她說：「昨日發生事後，就未有聯絡，公司只是揣測跟他們有關，所以公開交代立場和事件經過。」

記者：鍾一虹