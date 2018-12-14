阿嬌婚宴酌量頂酒 容祖兒：飲醉會爆人私隱

親自設計30多件首飾

容祖兒（Joey）最近「升呢」為珠寶設計師，與英皇珠寶合作推出她創作的「心動系列」，昨日與品牌負責人楊諾思一起出席發布會，Joey更親身佩戴自家設計鑽飾分享成果。Joey今年能作多方面嘗試感到開心，當初接受珠寶設計任務時，曾因感到壓力而有退縮念頭，慶幸得到團隊的協助，花了近一年時間，將她的構思製作成30多件珠寶首飾，今次的成功令她有莫大的鼓舞，令她有興趣繼續設計其他系列。

夾份送10萬元結婚蛋糕

提到好姊妹鍾欣潼下周在香港舉行婚宴，Joey形容與阿Sa夾份送價值10萬元結婚蛋糕是「必需的」，並指新娘會親自挑選，Joey只負責付款。關智斌和張致恆將擔任婚宴司儀。

如果再有拋花球環節，Joey不介意再去搶，她說：「過去幾個月經常跑宣傳身心俱疲，慶幸婚宴前幾天能回港休息，讓我有良好狀態出席大派對，我一於奉陪到底！會否為好姊妹頂酒？幾杯還可以，太多驚失禮又失儀，興之所至唱歌沒所謂，是怕飲酒後好難控制，可能會爆出秘密，但只會爆別人的，自己的就不會。」

元旦遇古天樂會行運

對於古天樂有份角逐「叱咤我最喜愛男歌手」獎項，Joey希望對方能出席兼上台唱歌，大讚他是娛樂之光，不但有好歌喉，歌、影、視三綫都做齊，笑言如果1月1號遇見他，必定全年都行好運。

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

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