SWAROVSKI璀璨冬雪迎聖誕

聖誕佳節藉着互送禮物傳遞祝福心意，感受幸福愛意。為迎接一年一度舉世歡騰的聖誕節，Swarovski為女士炮製精選首飾，在創作總監Nathalie的精心佈局下，將冬季大自然雪景的景致鎖定為她的創作靈感。新作「Louison」的設計特色來自寒冷冬天，樹葉被冰封結成霜的形態，配合水晶折射出的耀目光芒，散發自然魅光。系列的長頸鏈可以綑成雙圈佩戴，加上水晶經特別的天鵝羽翼切割方法，更添時尚感。頸鏈亦可配合耳環和戒指襯成一套，輕易成為派對焦點。

突顯首飾奢華氣派

另一款「Mix」頸鏈與手鏈手工精細，兩者互相呼應；透過品牌獨有的Pointiage低溫陶瓷鑲嵌技術，鍍白金色的復古設計綴有精緻切割的Swarovski水晶，突顯首飾奢華氣派。

以十字架為題材的設計歷久彌新，經刻意包裝後還滲入反叛搖滾元素，採用將黑色和金色成對比的「Millennium」，令人眼前一亮。系列模擬古董珠寶作為藍圖，耳環的十字架造型鮮明，頸鏈則綴有一排糅合多種色彩、切割及鍍層的星形水晶裝飾，典雅之中流露型格。

模特兒：王麗嘉

服裝：N12H

場地：THROW22

記者：林蘊兒

攝影：孫華中