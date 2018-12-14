「人氣票王」險勝姜濤 張敬軒：多得佢粉絲敬老

《YAHOO搜尋人氣大獎2018》前晚在文化中心舉行，雲集歌影視紅星，張敬軒連掃4個大獎，「人氣票王」投票中曾經跟姜濤叮噹馬頭，後來超前贏出，軒仔說：「險勝險勝，多得姜濤的粉絲敬老留手，寒冬將至，為免平安鐘長鳴而留手。剛剛在後台見到他們，很有禮貌，在我心中MIRROR才是人氣王，隊中好幾名成員我都合作過，樂壇百花齊放是好事。（見面傾什麼？）我有少少代溝，他們好似不太明我講什麼，一臉黑人問號。」軒仔表示為了面對樂壇小鮮肉，特別去接受護膚療程，希望面皮反地心吸力。

姜濤望多人識Mirror

姜濤入行短短日子，今次雖敗猶榮；他表示沒太留意投票走勢：「作為新人被注意到，而且張敬軒認識我已經好開心，我未見過他真人，希望有機會見面影合照」。對於組合Mirror在《叱咤》投票的競爭上同樣犀利？姜濤說：「這個我更加開心，因為是團體被認同，好不容易，希望將來更多人認識我們。」

古仔考慮上《叱咤》開金口

古天樂強勢殺入「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」最後5強，網民紛紛力推古仔上頒獎台？他說：「今年是豐收一年，其實沒想這些，因為不是自己做慣的事情。（網民期待你上台唱歌？）沒特別去想，多謝大家。今年時間比較緊密，聖誕都沒假期，元旦工作仍安排中，未知道能否出席。（會否開金口？）考慮一下先啦﹗」好友容祖兒及其他歌手力推古仔得獎？他聞言尷尬說多謝。問到怎報答他們？古仔說：「平時都跟他們食飯，到時獻唱一曲。（平時有練歌？）有唱卡拉OK，他們是專業，我玩票性質，平時少唱自己歌，不過他們喜歡點唱，按伴唱就可以了，我就不會唱。」

記者：楊安莉

攝影：鍾偉茵、黃梓烜

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