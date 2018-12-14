視帝之戰 王浩信瞓身演出望冧莊 袁偉豪強敵當前唔夠揪

王浩信貴為無綫近年得寵小生，劇接劇之餘，亦不乏發揮機會，由一口圍村話的「渠頭」，到暖男「Saving」，再到律師「盲俠」，皆令觀眾留下深刻印象，去年更憑「盲俠」一角首奪視帝，登上事業高峰。 升呢視帝的王浩信今年被委以重任，首次孭飛台慶劇《兄弟》，有望蟬聯視帝寶座。

開心帶到觀眾入戲

王浩信近年不斷挑戰不同的角色，在台慶劇《兄弟》中飾演一名KOL，角色「Fever」亦正亦邪，順利入圍角逐視帝，「不少觀眾問我劇中是忠還是奸，聽到那刻是開心的，因代表我帶了他入戲，所以才會產生興趣，我也是想做到這個感覺，給觀眾一個問號。Fever其實是一個表裏不一的人，所以如何拿揑這角色的浮誇和反差，如何表演得來自然，又能令觀眾明白，這個要很準確」。

首次孭飛台慶劇，會否感很大壓力？王浩信坦言沒特別去想，「拍時不知是台慶劇，如我演出時把這壓力背上身的話，我覺得會想多了。加上現在的觀眾很聰明，知道是台慶劇，見到劇集去不同的地方拍攝，就會預期是大製作，那裏面的優點和缺點都會被放大，是正常的。我只可以在演出時，無論台慶劇與否，都盡量準確地去處理好角色上的細節」。

抗拒做「除衫王」

有趣的是，王浩信繼「訊號王」和「被摑王」後，最近又有新稱號叫「除衫王」，皆因有統計包括《兄弟》在內，他近年所演的大部分劇集都不乏除衫鏡頭。他對此笑說：「不關我事，碰巧而已，其實我不喜歡，因為很辛苦，事前要食得很清，不知為何跟林志華合作都喜歡寫這樣的場口給我，冬天都要除衫，其實我都怕凍的」。

對於《兄弟》被安排做台慶劇，似為他蟬聯視帝造勢？王浩信認為未必是優待，也有可能反應不好，要看天時、地利、人和，對他而言盡量不想太多，只把演員本分做好：「攞獎與否要看劇集的迴響，但我對自己要有信心的，這是我今年唯一的角色，所以將所有力量注入角色，希望有這個爆發力。但要講清楚，我並非一個為攞獎而演出的演員，享受角色和戲才是我第一考慮。」

最強對手馬德鐘

在今年視帝之爭，有早前奪星馬雙料視帝的袁偉豪，還有張衛健、馬德鐘及馬國明等勁敵。王浩信表示較看好馬德鐘，覺得對方呼聲都很高，「我有留意『在哥』（馬德鐘），他是我的大師兄和班長， 因之前在《飛虎》已跟他搵食，所以我看《跳躍生命線》時都被他感動。 當然大家也很久沒看張衛健的戲，應該會好餓他的Style。」

坊間對他奪視帝也有正反意見；對於資格被質疑，演技被指浮誇？王浩信覺得這是遊戲其中一部分，做這行自然會有這些意見，「我覺得一個演員對自己某些創作要有堅持和信心。我有時間都會看網民留言，無論好壞都會看，因為有些是很有深度的分析，很感謝他們，如果有用的我會去思考」。

事業處於衝刺期的王浩信，近年工作上一帆風順，機會不斷，但去年屢傳婚變，當問到可會放慢腳步分配多些時間在家庭上？他即時「落閘」，一臉嚴肅說：「我諗屋企和私人事都不多講了，因為我講什麼大家都有另外一個版本，所以我不再講了。」談到其外形高大靚仔是優勢，但同樣易被人視為攻擊點，覺得他花弗？王浩信直言別人怎麼想他控制不了，最緊要做好自己。

服裝：Popcorn General Store

髮型：Sue Cheung

化妝：Henry Li

袁偉豪早前憑劇集《棟仁的時光》率先獲星馬雙料視帝，在周日舉行的無綫《萬千星輝頒獎典禮2018》中他憑《再創世紀》進軍三料視帝，不過袁偉豪說：「兩個獎足夠了，這是意料之外的成績，雙料視帝的名銜已經好勁，夠驚喜了，三料視帝我信心不大。」

無信心成三料視帝

袁偉豪難忘在《棟仁的時光》裏跟張國強的父子情節，特別是拍攝時，現實中卻經歷喪父之痛，令他感覺是冥冥中上天的安排，他說：「人的身心經歷過一些事後，對情感的體會就會更有感覺。現在我無論開劇拜神，還是儀式前，我都會同上天的爸爸打聲招呼，希望他保佑我；遺憾是我未能跟爸爸面對面分享這兩個獎項，不過媽咪一樣好開心。」他心目中馬德鐘、張衛健及劉江都是視帝之選，相信到時戰况一定好緊張，自己可以在頒獎禮當晚抱着輕鬆的心情去替得獎者開心。

由小角色慢慢走上視帝之路，袁偉豪說：「現時工作心態會比較樂觀，過去3、4年曾經好想得到的認同，現時某程度上已經做到了，懷才不遇的想法一定有過，每個人都經歷過迷惘期，意志消沉，但我的個性是不會讓人見到，幸好圈中朋友互相扶持，才能夠走到現在。」

相信好戲在後頭

今年得到兩個視帝獎項後，網上的意見好壞參半，袁偉豪都看在眼裏，他說：「好多人覺得我不值得這個獎，覺得我演得未夠好，又覺得角色發揮得未夠。的確用客觀角度去看《再創世紀》，跟幾名男主角一齊拼，我都覺得自己明顯『唔夠揪』，無辦法，這是我在這個劇的命。」

問到心態上會否等待更好、更適合的角色，令所有人心服口服才再問鼎視帝？他表示的確有此心態，「我相信好戲在後頭，還看今朝，日子還有很多，我希望能選擇做適合的事，為事業、家庭及自己的事都擔起一些責任」。

髮型：Price Wong by HH

化妝：Chloe Yu

記者：陳釗、楊安莉

攝影：黃梓烜、劉永銳

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