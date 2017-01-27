BTS日本獲頒年度大獎 MAMA群星熱唱10年經典金曲

文：蘇珮欣

MAMA日本站邀請大批韓星出席，紅地氈星光熠熠，出席歌手包括男團BTS、Wanna One、NU'EST W、Monsta X、女團Twice、Mamamoo及IZ*ONE等。BTS成員在紅地氈上各自擺出可愛表情，惹來台下粉絲瘋狂尖叫；Wanna One成員則大派心心，同樣令粉絲瘋狂。

鄭素敏造型性感

韓劇《壞爸爸》張赫、《舉重妖精金福珠》李聖經、《爸爸好奇怪》鄭素敏及日劇《孤獨的美食家》松重豐等擔任頒獎嘉賓，尤以鄭素敏造型最性感，穿著低胸晚裝展示豐滿身材。《男朋友》朴寶劍以大會司儀身分壓軸亮相，他表示第2次擔任司儀感到光榮，並擺出3個可愛表情冧粉絲。

今年為MAMA舉辦10周年，頒獎禮甫開始，一眾歌手先翻唱近年韓國樂壇的經典作，包括Wanna One演唱2PM的《Heartbeat》、Stray Kids唱出EXO的《Growl》及《Overdose》、IZ*ONE變身少女時代唱《The Boys》，Monsta X及Got7則合力又唱又跳BigBang的《Fastastic Baby》，成功炒熱現場氣氛。

其後大會頒發「粉絲票選十大歌手」，包括Twice、Monsta X、NCT 127、NU'EST W、Wanna One、Blackpink、Got7、Mamamoo、Seventeen及BTS。BTS更壓軸奪得至高榮譽的「年度全球Icon大獎」，連同最喜愛MV、最喜愛跳舞男歌手等獎項，全晚合共奪得4個獎項，成為當晚大贏家。BTS成員領獎時，不停感謝粉絲，Jin表示能得到大獎感到十分光榮，RM則稱因為全球粉絲支持才得到獎項。

賴冠霖跳到「爆胎」

在頒獎禮上，Wanna One以勁歌熱舞娛賓，台灣成員賴冠霖更跳到「爆胎」，黑色西褲的大腿位置幾乎完全爆開，但他沒有理會繼續跳舞，表現相當專業。