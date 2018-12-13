朴信惠難忘與玄彬西班牙食飯 符曉薇產後上圍暴升嚇驚陳凱琳

朴信惠祝福香港粉絲

朴信惠穿上湖水藍的露肩長裙，用廣東話跟現場人士打招呼：「大家好，我係朴信惠！」她大讚香港到處都有聖誕裝飾，讓她感受濃濃的聖誕氣氛。對於新劇《阿爾罕布拉宮的回憶》播出後收視大好，朴信惠說：「今次劇集題材嶄新，可能劇情有點複雜，新題材也是新挑戰，讓大家見到我不同的面貌，對粉絲而言是最佳的報答。」她最難忘跟玄彬在西班牙取景拍攝，只要周末放假的日子，大伙兒會外出食飯聚餐，感情要好。她跟香港粉絲說：「多謝大家一直支持，希望將來有更多交流的活動，也祝願2018年大家有個好好的年尾，來年幸福快樂！」

符曉薇曾考慮縮胸

同場的Leanne產後首次復出，雖然未完全修身，但見她精神奕奕，狀態大勇，她說：「囡囡Abigail好難湊，現在已2個月，之前每一餐都喊和嘔，所以要每2小時餵一次人奶，完全沒空閒時間，今朝要好早起身，但個女凌晨3點醒了對着我笑，我真的想喊！」她投訴老公陳柏宇的幫忙只限頭一個月，近來都是靠自己，幸好陪月員和姐姐幫忙，她可以陸續接工作和出席活動。她說：「我現在好討厭自己胸部，我從來不知原來世界上有JJ這個Cup，佗BB時已經升級，但谷奶後情況更加厲害，我原本想生完兩個去做縮胸，但老公話餵完人奶就自然會縮。」

陳凱琳預計在港生產

Grace腹大便便，上圍明顯升級，提到Leanne產後上圍升至「JJ級」，Grace即時嚇到眼都凸，她說：「現在衣服都要加大，而我多數穿裙子，不太喜歡箍住個肚，我不知道原來上圍有咁多cup，JJ？我應該沒那種福分，她一定營養好好。」

Grace預計會在香港生產，腹中不是孖胎，但將來一定跟好友陳嘉寶和賴慰玲的小朋友一齊玩，一起成長好幸福。

記者：楊安莉

攝影：黃梓烜

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