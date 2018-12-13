幫手湊大外甥女 林曉峰孖西瓜玩轉迪拜超合拍

外甥多似舅，西瓜自細叫舅父林曉峰「LO父」，兩人皆是9月壽星也特別親近，阿Lo有份湊大這個外甥女。西瓜記得中學時LO父代家長到學校為她攞成績表，阿Lo返電台工作也會帶着西瓜。她說：「細個好鍾意搶Lo父的眼鏡，跟Jan舅父（林海峰）則不同玩法，會玩鬥瞪眼。」

西瓜有明星舅父，阿Lo也有明星舅父，邵氏年代的大俠狄龍正是他的細舅父。問阿Lo跟細舅父的關係是否一樣親密？他說：「小時候比較少機會見面，我記得有年到細舅父家拜年，因為他就住在邵氏對面。他帶我們去睇《中國超人》李修賢拍戲，我哋還拿了中國超人的飛鏢去玩。」

獲細舅父狄龍讚演技好

阿Lo現在會主動約細舅父食飯，他說：「最近跟細舅父食飯，是爸媽的結婚周年慶祝，又是我跟西瓜生日。飯局上細舅父大讚我在《黃金兄弟》演得最好呢！」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

場地提供：香港銅鑼灣皇冠假日酒店

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