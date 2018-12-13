買千萬超跑當投資 城城：集齊後開慈善展覽

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

郭富城昨日在活動分享剛購入的千萬超跑，他說：「我剛訂購回來部車是紀念一代車神冼拿而推出的限量版，全球只得500部，而且我是該車廠的VVIP，又是這車神的粉絲，覺得好值得珍藏，車價其實是達到近1000萬，不過並不是我收藏的名車最貴一部，有其他珍藏更貴的。」城城還有意將來舉行慈善展覽會，一次過把多年儲起來的名車展出公諸同好，藉此籌款回饋社會。問到會否明年進行？他說：「適當時候才舉行啦，因為我訂購的車還有一些要2020年才製造完成，暫時未集齊。」

做好爸爸 最想兒孫滿堂

城城不諱言需要交專人管理多部名車，自己家裏的車房現在多停泊家庭車，方便接載5至7人。傳他快將做第二任爸爸？城城笑咪咪說：「多謝大家祝福，順其自然啦！我自從做爸爸後，就想多兒孫陪自己；我媽媽前日84歲生日，全家圍埋一齊慶祝，更加覺得家裏多成員是好事，兒孫滿堂是開心事；睇住子女成長，畀我好大動力去積極工作，我希望成為好爸爸。」

楊千嬅明年開巡迴個唱

楊千嬅稱忙完一輪工作，聖誕有幾天假期，可以陪兒子周圍玩，但也會抽時間錄音和拍MV，「今年放了好多時間拍電影和拍劇，希望明年做回音樂，除了再出唱片，又會安排開巡迴個唱，但香港站何時開就未決定。」

黎諾懿努力造人想做豬爸

黎諾懿開心近年事業順利，單是今年已拍了7、8個廣告，希望來年再接再厲，因養小孩好貴。他有見荷包有進帳，早前趁結婚周年送了隻綠寶石戒指獎勵老婆，「老婆希望儲七彩顏色的鑽石，之前我已經送過紅、橙、黃寶石給她，剛剛再送綠寶石，已是第4粒，希望可以愈送愈大粒啦！」黎諾懿願望是生夠兩個小孩，「希望追多個豬女或豬仔，現在努力進行中」。談到他和拍檔李佳芯憑《BB來了》獲提名視帝、視后，他期盼與李佳芯一齊攞獎，「對手張衛健、馬德鐘、袁偉豪都好強，好開心可以跟他們競爭，但要講運氣」。

樂易玲：黃宗澤康復快

樂易玲同場現身，她透露因拍《飛虎之雷霆極戰》受腳傷的黃宗澤已出院：「黃宗澤住院5日，手術前禁食，忍痛了幾日，昨日接他出院即帶他歎早茶。雖然他左腳打了石膏，要休養幾星期，他都算叻仔，康復情况比預期快，開始做物理治療。」

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