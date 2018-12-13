楊明事業為重未求婚：女友莊思明好等得

正忙於拍攝新劇《機場特警》的楊明，透露倒數9日便拍完，但還有些大場面未拍，視乎天氣情况進行，希望聖誕前可完成。他表示由於忙拍劇，所以今年的聖誕節目交由女友莊思明去想，不過他已選購了禮物。是否送求婚鑽戒？楊明笑說：「遲一點先，因最近較忙，開了間燉湯店都無時間打理，人生大事需要有事業去支持，所以要搞好事業先。（女友等得？）是呀，她好等得和很支持我。」楊明也想去旅行，但聖誕節只得數天假期，不如留港過。可會即興旅行順便求婚？他笑說：「可能會即興的，但現在答不到。」

朱晨麗提議開拍《姊妹》

朱晨麗劇透說稍後會有很多突破，結局是意想不到的。又稱劇集於台慶頒獎禮獲11項提名已很犀利，希望盡力催谷能夠得到「最佳劇集」。問她如何為自己拉票？朱晨麗搞笑說：「看我這天服飾密實到頂就知，拉到盡了。不過無論得獎與否都可以請吃飯的，為劇集慶功。」問《兄弟》會否開拍續集？朱晨麗提議開拍《姊妹》也可，因她和劉穎鏇都打得，江嘉敏也打得，但是被人打，而且大家都是又靚又有身材，所以不妨考慮。她透露已為頒獎禮準備好戰衣，包括高貴、型格和性感元素。

劉穎鏇做打女上癮

劉穎鏇笑言最近較少打戲為題材的劇，若開套《姊妹》應該幾好睇。她坦言打上癮，每次看回自己在劇中的打鬥場面都很有滿足感。想做打女？她說每樣都想試，對打女都感興趣，想跟師傅學功夫：「伍允龍之前都有教我拉筋提高柔軟度，雖然仍未做到一字馬，但相信勤於練習有機會做到，現時只能做到A字馬，因我本身筋骨很緊，所以很羨慕朱晨麗，見她可將腳放在頭頂很犀利，希望我有日都做到。」

記者：陳釗