洪永城冧笑認戀跑步教練梁諾妍 「優點講兩小時也講不完」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

洪永城對戀情保密，早前還說未有適合對象。他被拍到駕車載梁諾妍離開自己的西貢寓所，之後他發現被追訪，駛入電視城，再護送女友離開。

「畀啲空間我 不要嚇走她」

昨午洪永城現身楊秀惠的美妝店開張活動，在場傳媒恭喜他拍拖，他笑着說多謝，指是開心事。他表示仍在了解中，希望大家給予他們一些空間，「了解了幾個月，進展順利，直至被傳媒發現影到相，才有少許阻滯。因為她不習慣面對鏡頭，但她已平靜下來，我們亦討論過。畀些空間我，不要幫我嚇走她」。

是否難得找到個合拍的女友？洪永城承認，並大讚梁諾妍是好女仔，「她是好女仔，是長跑教練，又開了間健身中心。（哪方面吸引你？）好多優點，講兩個小時也講不完，等坐低鋸扒先講」。問到女方是否在他的寓所過夜？他扮聽不到，仍說正在了解中，給他們一些空間吧！

多謝舊愛唐詩詠送祝福

洪永城說新戀情曝光後，很多朋友傳短訊恭喜他。提到舊愛唐詩詠也替他高興？他說多謝。身邊朋友是否一早知他拍拖？他說：「不是很多人知，因為正在了解中，所以無四圍同人講。」

梁諾妍口徑一致：大家了解中

梁諾妍跟周柏豪、連詩雅同屬一間模特兒公司，在社交平台不時見到他們的合照，梁諾妍是跑步教練，身形操得相當弗，擁有腹肌又有長腿，外形跟洪永城相襯。她昨日透過公司回應，跟洪永城口徑一致：「大家了解中，畀少少空間給我們，謝謝大家關心！」她昨日亦有更新社交平台，上載照片留言：「天氣凍咗好多啊！多喝點熱熱的，不然傷身到尖叫！」有網民恭喜她有新戀情，又笑指她「攻城成功」。

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