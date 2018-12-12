梅根造型又犯禁「碧咸嫂」失落英國時尚大獎

「碧咸嫂」維多利亞（Victoria Beckham）有份角逐年度最佳（女裝）英國設計師獎，夫婿碧咸偕長子布魯克林（Brooklyn Beckham）撐場，可惜最終不敵Givenchy的設計師Clare Waight Keller，只好空手而回。

今年5月跟英國哈里王子結婚，現正懷孕的薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle），當日正是穿著Clare Waight Keller設計的婚紗出嫁，如今驚喜現身，挺着大肚子擔任頒獎嘉賓，更與Clare熱情擁抱，成為頒獎禮一大亮點。

不過，有英國傳媒指梅根穿著Givenchy黑裙襯黑色指甲油亮相，已經打破皇室成員只准塗半透明色調甲油的規定。事實上，梅根婚後已非首次破禁，無論她的坐姿、衣著打扮，甚至跟哈里王子外訪時的親密互動，都被指不合皇室禮儀，只是她對所謂「規矩」愛理不理吧。