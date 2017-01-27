《黑豹》獲影評人選擇獎12提名 Marvel帶挈迪士尼年賺546億票房稱冠

第24屆影評人選擇大獎將於下月13日舉行頒獎禮，前日率先公布提名名單，《爭寵》、《黑豹》、《登月第一人》與《星夢情深》分別獲得14、12、10及9項提名，它們將會角逐最佳電影獎之餘，《爭寵》主要入圍演技獎項，包括戲中飾演英國安妮女王的奧莉菲亞高文（Olivia Colman）問鼎影后，愛瑪史東（Emma Stone）及麗素慧絲（Rachel Weisz）同時爭奪最佳女配角等。

反觀《黑豹》則入圍技術獎項較多，包括最佳攝影、服裝設計、髮型化妝和視覺效果等。值得一提的是，戲中飾演「黑豹」的卓威博士文（Chadwick Boseman），無緣跟《星夢情深》的畢利谷巴（Bradley Cooper）、《登月第一人》賴恩高斯寧（Ryan Gosling）及《Vice》基斯頓比爾（Christian Bale）等爭奪影帝。

《黑豹》有望殺入奧斯卡

然而扮演「黑豹」敵人的米高佐敦（Michael B. Jordan），卻可跟《星夢情深》森艾略特（Sam Elliott）、《美麗男孩》添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）等角逐最佳男配角。

早前盛傳《黑豹》有望入圍奧斯卡，甚至成為史上首齣問鼎最佳電影獎的超級英雄片，藉此吸引觀眾收看電視直播，催谷低迷收視。從目前已經公布的金球獎及各大影評人獎提名名單可見，這個傳聞的可信性，真的愈來愈強。

迪士尼膺最賺錢片商

距離2019年來臨，尚有不足3星期，坐擁Marvel及彼思動畫等品牌的迪士尼電影公司率先報喜，宣布今年全球累積票房超越70億美元（約546億港元），成為該公司自2016年創下年賺76億美元（約593億港元）的業界最高紀錄後，再次突破「70億大關」；單靠《復仇者聯盟3：無限之戰》、《黑豹》及《蟻俠2：黃蜂女現身》3部Marvel電影，票房已達40億美元（約312億港元），超過迪士尼全年總票房的一半收入。