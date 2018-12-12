張晉拍《葉問外傳》搵命搏

【明報專訊】張晉在袁和平（八爺）執導的《葉問外傳：張天志》有連場激戰，打到飛起。八爺讚張晉不單止打得，戲亦相當好，他更指沒一場動作戲能難倒張晉。但張晉表示在樓高5層的招牌上追逐打鬥，都驚會差錯腳，加上他有畏高，所以有一定難度。
如何能克服？張晉說：「無得克服，一叫開機就不會驚，全情投入去做。」談到再跟楊紫瓊合作？張晉感覺緣分很神奇，多年後再相遇，大讚對方的功夫不減當年，他說：「一個女人好難keep到這麼好身手，今次跟她對打，才親身體會到她的勁、快和速度。」八爺指楊紫瓊的領誤能力很高，招數一講就明，又練得特別快。
蔡少芬探班嚇呆
首次擔正演出的張晉表示沒壓力，只擔心達不到八爺的要求。問太太蔡少芬有否來探班？他說：「動作戲盡量不想家人在場，因為會有顧慮，怕家人為我擔心，太太來探過一次班，見到我跟對手打到手瘀也被嚇呆了，我即趕她走，免她個心不舒服。」戲中張晉有場救兒子逃出火場的戲，由於戲中兒子不集中精神亂動，他大聲喝罵才肯乖乖聽話，他說：「我對兩個女兒也是這樣，有時過馬路不聽話，也會大聲罵她們。」
記者：柯美
攝影：鍾偉茵
場地提供：Studio King 影樓王
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