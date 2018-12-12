張晉拍《葉問外傳》搵命搏

如何能克服？張晉說：「無得克服，一叫開機就不會驚，全情投入去做。」談到再跟楊紫瓊合作？張晉感覺緣分很神奇，多年後再相遇，大讚對方的功夫不減當年，他說：「一個女人好難keep到這麼好身手，今次跟她對打，才親身體會到她的勁、快和速度。」八爺指楊紫瓊的領誤能力很高，招數一講就明，又練得特別快。

蔡少芬探班嚇呆

首次擔正演出的張晉表示沒壓力，只擔心達不到八爺的要求。問太太蔡少芬有否來探班？他說：「動作戲盡量不想家人在場，因為會有顧慮，怕家人為我擔心，太太來探過一次班，見到我跟對手打到手瘀也被嚇呆了，我即趕她走，免她個心不舒服。」戲中張晉有場救兒子逃出火場的戲，由於戲中兒子不集中精神亂動，他大聲喝罵才肯乖乖聽話，他說：「我對兩個女兒也是這樣，有時過馬路不聽話，也會大聲罵她們。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

場地提供：Studio King 影樓王

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