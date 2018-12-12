難忘播抒情民歌撼贏俞琤 區瑞強開免費騷為社會散播正能量

記者：楊安莉

攝影：孫華中

區瑞強（Albert）對音樂的堅持，在他主持電台節目就可清楚易見，幾十年來不計酬勞主持音樂節目，他認為上世紀70和80年代的名曲都是香港音樂文化的瑰寶，值得一直推介給不同時代的聽眾，他說：「我一直是兼職，只象徵式收人工，電視台或電台根本養不起我，但我好享受主持這個節目，好難得有個完全屬於自己的節目，以真性情分享我經歷的年代時發生的事。」

主持電台節目象徵式收人工

他憶起當年要為港台跟商台的俞琤打對台，論口才、論人脈未必夠鬥，但Albert堅持在當時的士高音樂當道的趨勢下，大播抒情民歌，成功贏得漂亮一仗，他說：「我當年不知道，後來聽眾告訴我，支持我的都是電子工廠的女工，她們忙於做微細的工序，怎能夠一邊做一邊搖頭？我的輕鬆音樂就正正合她們的心水，也令我的節目踏上成功之路。」

為好音樂繼續傳承下去

譚詠麟被封為樂壇校長，Albert的資歷與經驗是否理應也算上是「樂壇博士」？他說：「千萬不要，我不是專家，也不要做博士，我現在開車不會聽現在的流行曲，就算聽收音機，除非有樂壇新人好唱得，否則我聽不順耳一定轉台，點頂？」他喜歡小野麗莎，未必是技術型的歌手，但正因為她唱歌很輕聲溫柔，讓他聽得很舒服。雖然電台主持不是他主要的事業，但卻保持一份使命感，將好的音樂帶給大家，也為舊年代的好音樂繼續傳承下去。