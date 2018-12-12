難忘播抒情民歌撼贏俞琤 區瑞強開免費騷為社會散播正能量

【明報專訊】區瑞強（Albert）將於本月14至15日在灣仔伊館舉辦《區瑞強私房慈善演唱會2018》。由1999年開始習慣每年在伊館開騷會知音的Albert，以往甚少宣傳，今次有別於以往，演唱會門票不作公開發售，讓消防員、護士、警察、教育人士等免費欣賞，用歌聲代表香港人向他們致謝。Albert表示今次慈善演出只是第一步，「好希望自己先行一次，將來有更多歌手去做，今次音樂會我全部會唱勵志歌，中英文都有，好的歌曲只要一句歌詞就可以影響人一生，希望一傳十、十傳百，為社會散播正能量。」
記者：楊安莉
攝影：孫華中
區瑞強（Albert）對音樂的堅持，在他主持電台節目就可清楚易見，幾十年來不計酬勞主持音樂節目，他認為上世紀70和80年代的名曲都是香港音樂文化的瑰寶，值得一直推介給不同時代的聽眾，他說：「我一直是兼職，只象徵式收人工，電視台或電台根本養不起我，但我好享受主持這個節目，好難得有個完全屬於自己的節目，以真性情分享我經歷的年代時發生的事。」
主持電台節目象徵式收人工
他憶起當年要為港台跟商台的俞琤打對台，論口才、論人脈未必夠鬥，但Albert堅持在當時的士高音樂當道的趨勢下，大播抒情民歌，成功贏得漂亮一仗，他說：「我當年不知道，後來聽眾告訴我，支持我的都是電子工廠的女工，她們忙於做微細的工序，怎能夠一邊做一邊搖頭？我的輕鬆音樂就正正合她們的心水，也令我的節目踏上成功之路。」
為好音樂繼續傳承下去
譚詠麟被封為樂壇校長，Albert的資歷與經驗是否理應也算上是「樂壇博士」？他說：「千萬不要，我不是專家，也不要做博士，我現在開車不會聽現在的流行曲，就算聽收音機，除非有樂壇新人好唱得，否則我聽不順耳一定轉台，點頂？」他喜歡小野麗莎，未必是技術型的歌手，但正因為她唱歌很輕聲溫柔，讓他聽得很舒服。雖然電台主持不是他主要的事業，但卻保持一份使命感，將好的音樂帶給大家，也為舊年代的好音樂繼續傳承下去。