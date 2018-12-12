李佳芯：頒獎禮戰衣前所未有性感

【明報專訊】李佳芯（Ali）、袁偉豪及方力申昨日出席運動服裝品牌活動。袁偉豪被問到最近密密出席活動是否儲老婆本？他笑說：「老婆不食，媽媽都要食啦！」Ali表示要多曝光，希望為爭視后落力拉票。談到頒獎禮戰衣？Ali說：「今日穿小背心都被讚性感，當晚一定是前所未有的性感，但我露前同露背都差不多，大家應該看不出有分別。」袁偉豪準備「踢死兔」禮服，搞笑稱正考慮露前還是露後。Ali說：「你試試穿蘇格蘭裙但不穿內褲，人家說光着腳最自然，你試吓著最自然服裝出席頒獎禮！」Ali近日捲入黃子恆的緋聞名單中，她說：「我見到都好驚訝，從來好少緋聞，就算列入緋聞樹，我都希望只是樹根最低層。我跟黃子恆曾同一經理人，有時大班人飯局會見到。子恆是健談的人，跟我分享好多拍戲經驗，但只限好正常的交往。」