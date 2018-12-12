傳老婆Lorraine懷孕 古巨基無否認：返屋企問佢

記者：陳釗

攝影：孫華中

古巨基（基仔）前晚在廟街冰室開新碟發布會，他表示到冰室吃東西就多，唱歌是第一次，感覺很正。談到基仔老婆Lorraine傳懷孕，問現在是否可以恭喜他？基仔沒有否認，並笑笑口說：「誰懷疑她？我對她其實不是很了解，待我回家問問她。（未夠日子不能講？）我們在屋企很少傾偈，你們這樣問，我回家便要問問她了。」

支持打擊黃牛黨

對於政府考慮以實名制購買演唱會門票打擊黃牛黨，將於明年4月舉行紅館演唱會的基仔說：「打擊黃牛黨是非常對的，不過如何執行，還要大家商討，現在只是初步提議，需要研究售票的模式。（黃子華不同意實名制，覺得會侵犯私隱？）這就是我所想講的，實名制究竟要如何執行，不能貿然行事。要想好可不可行才去實行，執行上有無問題，例如私隱等。加上逐一驗票，時間豈不是會很長，驗到天黑？ 其實大家同業都很希望能夠真正有效打擊黃牛，不過要探討以什麼方式。」

盼歌迷正價買飛

問到會否減少內部認購的數量？基仔表示絕對不贊成絕望座位表，他說：「我當然希望打擊黃牛的方法早點出台，但我明年演唱會應該等不到。 作為表演者也希望歌迷可以用正價買到演唱會飛。」談到鄭伊健為杜絕排隊黨，演唱會門票開售首天只作網上發售？基仔表示黃牛黨也可能利用網上程式搶票，然後作炒賣。 如果各大唱片公司代表和同行可以坐埋一齊商討對策就最好，始終涉及很多方面去配合。

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