媽咪手術後輕微排斥屬正常 黃芷晴被老竇逼睇《義不容情》

她說：「媽咪其實已康復，只是接受觀察，看看有沒有排斥，她有時會少少發炎，有點腫，這些是輕微排斥現象，醫生說有好過無，有少少排斥代表新的骨髓起作用。」她承認與爸爸最初有擔心，所以將事情低調處理，幸手術順利，過去幾個月都盡量閉關陪媽咪，「爸爸都算乖，一星期只是去踢一次球，大家全天候陪媽咪」。她又大爆在家被爸爸逼看劇集《義不容情》，「他問我『我做得勁唔勁？』，我覺得都幾勁，好多跟我同年紀的朋友都有追看，爸爸27歲拍這部劇，比我現在還年輕，但現在個樣和說話語調跟當年無變，原來他27歲已好成熟」。

劉佩玥揀男友如揀護膚品

同場劉佩玥分亨對護膚品選擇心得，要求保濕和天然元素，找到合適的產品就不會經常轉。問到揀男友是否不會常轉換？她笑認：「對，揀對象好認真，找到適合自己就可，不用太多外在條件。」台慶頒獎禮將到，她表示交託了形象師選戰衣，她笑言：「以往的戰衣比較少女和公主味，被人投訴好悶，無新意，今年會著性感和特別一點，閃閃哋。」

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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