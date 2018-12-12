吳啟明開食肆 丁蟹一家重聚《大時代》拍電影版 秋官叫好

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

久沒露面的前藝人吳啟明於中環開設食店，昨晚舉行開張活動。吳啟明在神劇《大時代》飾演四蟹之一，昨日丁蟹（鄭少秋）率領其餘三蟹邵仲衡、陶大宇及郭政鴻現身撐場，令丁蟹一家相隔20多年終於重聚。

秋官嘗試說服吳啟明出山

鄭少秋表示自拍《大時代》後已多年無見過吳啟明，今次聚首多了一份親切感，他說：「我們終於一家團聚啦！」談到有投資者想撮合「丁蟹」一家開拍電影版《大時代》？秋官叫好：「誰提議的，有眼光！一於叫佢進行啦！」不過秋官說邀啟明出山拍戲可能有難度：「都會幾難，他一向溫溫文文、陰陰笑，但做金融、飲食業都搞得好好，等我嘗試說服他。」

陶大宇：上次聯絡是傳呼機年代

4名「蟹仔」吳啟明、邵仲衡、陶大宇及郭政鴻一起受訪。郭政鴻表示跟陶大宇、吳啟明較有緣，多年來經常撞見，但「丁」家一家五口就是相距20多年才人齊聚會。大宇笑說：「對上一次跟吳啟明聯絡，已是傳呼機年代啦！」吳啟明也坦言淡出娛圈與「丁家」失聯，唯一有次在台北候機室遇上秋官才交換電話，直到今次才真正一家聚會食飯。

吳啟明神隱多年練廚藝

問他為何神隱多年？吳啟明說：「我練廚藝未成功，不敢行出來，現在才叫識識哋。」邵仲衡大讚吳啟明謙虛，之前試過他的手藝，非常了得、非常好味。吳啟明直言學廚想挑戰難度，「愈簡單的菜式愈難煮，我好鍾意煮蒸水蛋、炒飯」。

問到可有興趣重返幕前拍戲？他稱要考慮：「我應該不太得閒，不過剛才有個朋友提議開拍《大時代》電影版，問我拍不拍？到時再算。」昨日新店開張但未見胞弟吳啟華出席？吳啟明透露啟華因身在內地拍戲，未能抽身回港。

四哥修哥搵埋曾江飯敘

同場尚有兩大「小生」四哥和修哥老友鬼鬼搭膊合照，修哥取出手機相片跟傳媒分享，透露日前跟四哥和曾江（Ken）私下食飯，他說：「 四哥話叫埋阿Ken出來食飯，阿Ken話有飯食就一齊來，原本我想請客，不過四哥住緊億萬豪宅，我就住幾百萬樓，這當然是食他的啦！」四哥此時扮掌摑修哥嘴，令人聯到他們幾年發生的掌摑事件，終於冰釋前嫌。不過之前四哥自爆當時是做戲，看來是真的。問到四哥有無恭喜前新抱張栢芝疑似誕下第三胎？四哥說：「不要問我這些啦！」

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