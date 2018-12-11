Beyonce勁歌賀印度首富嫁女

據權威財經雜誌《福布斯》今年統計的數字顯示，身為印度最大私營集團「信實工業」董事長的厄姆巴尼，個人財富至少擁有435億美元（約3400億港元），不單是印度首富，更是全球富豪排行榜第19位，堪稱富可敵國；他的27歲女兒伊莎（Isha Ambani）自2014年耶魯大學畢業後，便加入其父的集團，成為其中兩間公司的董事會成員。

豪宅內舉行婚禮 逾5000賓客

至於伊莎的未婚夫安南（Anand Piramal）亦來頭不小，他的父親是印度皮拉摩爾集團董事長Ajay Piramal，同樣資金雄厚。

二人婚禮將於明日在厄姆巴尼斥資數以億計美元興建的27層高豪宅內舉行，預計出席嘉賓超過5000人，包括前美國國務卿希拉里（Hillary Clinton）、《赫芬頓郵報》創辦人Arianna Huffington、「傳媒大亨」梅鐸（Rupert Murdoch）、《打死不離3父女》男星阿米爾汗（Aamir Khan）、《沙灘拯救隊》印度女星彼欣嘉卓芭拉（Priyanka Chopra）及其新婚夫婿Nick Jonas等，陣容媲美國宴。

在婚禮舉行前夕，上周末先在印度拉賈斯坦邦舉行一連兩日的婚前派對，重金禮聘樂壇天后Beyonce專程從美國飛抵當地，以勁歌熱舞娛樂賓客，從她昨日透過社交媒體Instagram公開多款照片和片段可見，這場表演的規模應不下於她的個人演唱會，因她換了多款充滿印度特色的性感歌衫，配合舞蹈員的落力演出，雖然外國傳媒未有披露Beyonce的歌酬，但肯定不菲。

Nick Jonas結婚蛋糕高18呎

提起彼欣嘉卓芭拉和Nick Jonas，二人上周在印度舉行婚禮時，推出一個7層結婚蛋糕，令來賓歎為觀止，美國《人物》雜誌公開這個高達18呎巨型蛋糕的真面目，據報設計靈感源自二人舉行婚禮的齋浦爾城市皇宮，視覺上真夠震撼。