處男個唱 自詡舞姿勝許廷鏗坤哥 胡鴻鈞憑歌寄意感謝神秘女子

記者：楊安莉

攝影：孫華中

Hubert唱到《雙飛》時，被兩名女舞蹈員埋身「肉搏」，撫摸他的胸膛，現場歌迷醋意大發瘋狂尖叫，不過他的舞步欠奉，只得簡單4個手部動作。

「我有42吋胸肌」

Hubert完騷後接受訪問，他笑稱自己跳舞環節「完勝」好友許廷鏗和吳業坤，他說：「單單幾個動作我已苦練很久，跳舞除了動作外，表情都好重要，跟他們的風格不一樣，但我已經贏了！」問到被女舞蹈員摸胸一事，他笑說：「我有42吋胸肌，不應該問我有沒有反應，應該問班女舞蹈員。」

否認許廷鏗影響一生

他感激圈中好友和舊同學到場支持，問到影響他一生的人是否台下的許廷鏗？Hubert說：「不是，要是多謝他，我會指名道姓，她是一位圈外女生，（女友？）不關事，我們亦師亦友，大家不認識的，我相信她今晚都有到來。」

音樂會上，Hubert的好友許廷鏗、林欣彤、吳業坤、吳若希與老公、馬國明及女友黃心穎、何遠東、緋聞情侶蔡思貝及余德丞，以及劇集《救妻同學會》一眾演員亦有到場支持，場面熱鬧。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com