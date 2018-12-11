許世勳出殯 李嘉欣哀傷眼鼻通紅

趙世曾逗留10分鐘便離開，他表示跟許世勳認識好幾十年。對於許世勳離逝不感突然，因知對方病了很久。問許世勳是否很安詳？他說：「聽聞幾自然。（以什麼儀式出殯？）比較安靜儀式，細節交由家人公布。我知安葬在哪裏，但也留家人去講。」

趙世曾聞許世勳安詳離世

大殮儀式後，李嘉欣拖實兒子許建彤步出殯儀館，李嘉欣神情哀傷，兩眼和鼻子通紅。一臉憔悴悲傷的許晉亨和長孫許建中則登上靈車，隨即前往歌連臣角火葬場。

許晉亨落車後捧住父親遺照進入禮堂，禮堂外擺放3個花圈，分別是許世勳遺孀許簡幸春致送心形粉紅色玫瑰的花圈，以及兒子許晉亨和新抱李嘉欣、女兒許雪元和女婿伍恩倫的白花花圈。11時55分儀式結束，許晉亨和李嘉欣拖住許建彤步出禮堂，李嘉欣雖然架上墨鏡，但仍難掩傷痛，鼻子比之前更紅。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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