許世勳出殯 李嘉欣哀傷眼鼻通紅

【明報專訊】香港富商許世勳日前逝世，享年97歲，昨日於香港殯儀館出殯， 幼子許晉亨和新抱李嘉欣於8時前已抵達殯儀館，之後許氏家族成員和親友陸續抵達，包括許晉亨和李嘉欣7歲的兒子許建彤、孫兒許建中和許建德一家、許晉奎、曾任中信泰富集團主席榮智健、趙世曾、吳婉芳和奶奶、女兒等。
趙世曾逗留10分鐘便離開，他表示跟許世勳認識好幾十年。對於許世勳離逝不感突然，因知對方病了很久。問許世勳是否很安詳？他說：「聽聞幾自然。（以什麼儀式出殯？）比較安靜儀式，細節交由家人公布。我知安葬在哪裏，但也留家人去講。」
趙世曾聞許世勳安詳離世
大殮儀式後，李嘉欣拖實兒子許建彤步出殯儀館，李嘉欣神情哀傷，兩眼和鼻子通紅。一臉憔悴悲傷的許晉亨和長孫許建中則登上靈車，隨即前往歌連臣角火葬場。
許晉亨落車後捧住父親遺照進入禮堂，禮堂外擺放3個花圈，分別是許世勳遺孀許簡幸春致送心形粉紅色玫瑰的花圈，以及兒子許晉亨和新抱李嘉欣、女兒許雪元和女婿伍恩倫的白花花圈。11時55分儀式結束，許晉亨和李嘉欣拖住許建彤步出禮堂，李嘉欣雖然架上墨鏡，但仍難掩傷痛，鼻子比之前更紅。
記者：柯美
攝影：劉永銳
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