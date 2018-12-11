《原諒他77次》續集開鏡 惠英紅自誇身材好過蔡卓妍

記者：楊安莉

攝影：孫華中

惠英紅說：「今次劇情沒上次悲哀，而且有婚紗戲，（你披婚紗？）好似係，可能是幻想劇情，新郎未知，要問導演，不過印象中拍戲第2次穿婚紗，上次都只是拍婚紗照，結婚戲真的沒機會拍，不過戲中講我50幾歲，靚極有限。」紅姐稱婚紗不要太低胸免影響演戲，她說：「不想露大條坑，（事業線？）我的不是事業線，是錢罌，留給阿Sa去露，不過我（身材）點都應該好過阿Sa。」

阿Sa和柏豪繼續演情侶，柏豪說：「今次是續集，上次嗌交收場，今次我會挽回一些分數。上一集我太幼稚，長不大，觀眾入場睇都會見到我的成長。」他們說親熱戲不多，只是適可而止，阿Sa跟泰籍演員Mario亦限於惜手背的戲分，柏豪笑稱有「真」動作戲，不在牀上而在擂台，他說：「第一次見Mario，跟他打拳對打爭阿Sa，我覺得他好靚仔，男仔都鍾意他。」

與祖兒夾份送阿嬌結婚蛋糕

提到好拍檔鍾欣潼（阿嬌）的減肥日誌短片大獲好評，阿Sa說：「她的減肥短片是我的精神食糧，好好睇，有幾日她忘記上載短片，我跟關智斌要在群組追她，睇她的短片就會督促自己乖乖做運動。」

阿嬌婚禮在即，阿Sa透露跟容祖兒夾份送結婚蛋糕給一對新人，她說：「個蛋糕好昂貴，接近6位數字，以往從未買過這麼貴的蛋糕，花款是阿嬌想要的，我們只負責埋單。之前原本是送婚紗，但阿嬌覺得收藏好佔地方，借用婚紗較方便又環保，所以我們改送蛋糕，只要她鍾意同開心就好了！20號當晚大家會睇到！」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com