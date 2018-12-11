陳煒 貪慕虛榮恨攞獎

先封后再覓幸福家庭

煒哥不諱言結束了一段婚姻，回復單身後專注事業，演戲更得心應手。問她刻下心態，想追逐幸福家庭或成為視后獎？她哈哈笑：「我想攞視后先，再搵幸福家庭﹗感情要睇緣分，朋友都說我將時間放在工作上，希望平衡下，人生不能太單一，我無放棄愛情，否則好難演戲。」

1996年選亞姐出身的煒哥，入行22年，2012年轉投無綫發展，她自覺近6年演技有進步：「大家對我演過的亞視劇集印象不大深刻，反而幾部代表作都在無綫發生，所以好開心。」年前她已憑《梟雄》、《火線下的江湖大佬》提名過視后。

煒哥指演《宮》劇難度高，是其演藝歷程中，拍得最困難和辛苦的作品：「宮殿歷史大劇近幾年好少，我沒想過演到這類角色，要咬文嚼字，好多古文，真的好難背；加上角色霸氣，要花時間化妝、著戲服，又要調節用聲，都幾虛耗體力，每日收工只得6小時休息，我直情攰到攤在浴缸裏洗頭、冲涼，仲要背書，其實得3小時睡眠，歷時半年。好彩，劇本寫得太平公主好立體，不只是衰做壞事，跟駙馬段情，可以睇番她內心的人性一面，是角色成功之處。」

與黃智雯旗鼓相當

煒哥覺得《BB來了》李佳芯和《宮》劇拍檔胡定欣，都是她視后的強敵：「有睇她們演出，佳芯的戲題材貼地，觀眾有共鳴，她的角色立體，演得好亮眼，以她比較新的演員來講好稱職。定欣個角色由好人變陰險，她做到個轉折位，是個幾有難度的角色。」

至於黃智雯主演的《三個女人一個「因」》，她只看過少少：「她一人分演三角都困難，觀眾也評論她發揮好，大家都旗鼓相當，就睇觀眾鍾意邊類戲了。」

陳煒髮型：Jun choy@HH hair•nail

化妝：Alice chan

服裝連手飾提供：Vivienne Westwood

場地提供：HH hair•nail

■更多娛樂猛料：ol.mingpao.com