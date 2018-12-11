視后之戰﹕黃智雯 努力10年等回報

記者：陳釗、鍾一虹

攝影：黃梓烜、孫華中

「努力未必會有回報，但只要肯努力，一定會有人睇到！」 35歲的黃智雯（Mandy）入行10年，憑住這個信念努力不懈，由「跑龍套」一步一步走上女主角之位。早前更憑《三個女人一個「因」》中，擊敗李佳芯、陳煒及好姊妹胡定欣，在台慶率先奪得星馬來西亞和新加坡兩地的「最喜愛TVB女主角」，成為「雙料視后」，有望在台慶頒獎禮再下一城，衝擊視后「大滿貫」。

Mandy直言完全沒想過成為「雙料視后」，因為《三》劇年初播出，而且在周末時段，也未必多觀衆收看，沒想到迴響那麼大。如今一嘗得到女主角方面的獎項，Mandy自覺時間剛剛好：「雖然回看《三》劇，知道還有很大進步空間，不是完美，但可算我這10年的代表作。」

對於衝擊視后大滿貫？她直言不敢想太多：「信心是要有的，也比之前大。但都有壓力，所以同自己講要保持平常心，攞不攞到都有好和不好的地方，其實比自己好的人很多，如果得到這個殊榮，是因有很多因素幫自己，如天時地利人和。就算攞不到，也跟自己說並不是輸了，因已超額完成，和贏了很多觀眾的認同。」

讚陳煒眼神有戲厲害

今屆視后之爭，陳煒和李佳芯是Mandy的最大勁敵。Mandy說，跟二人都合作過，陳煒是一個很舒服的演員，私下廚藝精湛，為人溫柔，散發女人味，但在《宮心計2深宮計》中的角色卻與她本身性格迥異，惡毒又有心計，靠眼神表達內心戲，十分厲害。

Mandy也很欣賞佳芯，雖然戲齡不長，但很快找到自己的特質。Mandy也有看《BB來了》，要在未經歷過的情况下，演一個媽媽令觀眾有共鳴是很難的。Mandy亦很感動同樣入圍視后提名名單的「胡說八道會」好姊妹胡定欣、姚子羚及李施嬅「一條心」，推舉她做視后：「真的很難得，外界可能會覺得『係咪真係friend到咁呀？』因為同行如敵國，但就是有，她們會給我很多意見，特別定欣和杏兒又會以過來人身分，跟我分享她們行過的路。」

汪明荃讚美別具意義

然而，也有人質疑Mandy奪視后的資格，她坦言這一定會的，所以要取得平衡：「沒可能所有觀眾都認同或喜歡妳，網民好壞的留言我都很願意去看，因在自己的社交平台，粉絲一定會讚到你天上有地下無，所以應該跳出來，吸收其他人的意見才能進步。」

談到攞獎時特別提到汪明荃（Liza）當年的教訓，Mandy回憶初入行時什麼都不懂，拍《東山飄雨西關晴》時見到對方震到對白都講不到：「我重提這個故事，因至今我仍記得自己失敗過，起步也不是特別順暢，但這成為我的推動力，讓自己做得更加好，所以聽到Liza姐的讚美時，對我而言別具意義。」

傳統女人目標要結婚

Mandy與圈外男友拍拖6年，感情穩定，攞獎後下一步會否考慮結婚？Mandy說也要努力完成自己的作品，她不擔心七年之癢，因為與男友互相信任和關係穩定，所以反而覺得不用鋪張和不需去定時限。Mandy坦言結婚是其終極目標，自言是傳統女人，想有自己的家庭，而她與男友都是隨性的人，說不定哪刻啱feel就結婚。

黃智雯髮型: Hei@hair

化妝: Phoebe Yung

場地: Centre De VIN

鳴謝：Barry @relaxdearhk

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