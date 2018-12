【明報專訊】由千葉涼平、橘慶太及緒方龍一組成的3人日本男團w-inds.,前晚在九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行「w-inds. LIVE TOUR 2018 " 100" IN HONG KONG」,全晚演唱27首歌曲,包括經典作《Long Road》、《Super Lover~I need you tonight》及《We Don't neet to talk anymore》等,氣氛熱烈。