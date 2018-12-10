邀陳柏宇合唱韓文歌 IU香港開騷遭粉絲搞喊

記者：蘇珮欣

IU穿上火紅色連身裙唱出《The Red Shoes》及《Cruel Fairy Tale》揭開個唱序幕，其間與舞蹈員大跳懷舊舞，炒熱氣氛。IU在台上用廣東話跟粉絲打招呼，並稱不止她喜歡香港，其工作人員也十分喜歡這裏，故以香港作為海外巡迴的首站。全晚IU不時模仿翻譯員講廣東話，連環爆出「飲啖水先」、「大家最好呀」及「好幸福呀」等等，十分搞笑。

IU的個唱為港迷送上多個驚喜，包括邀請韓國男歌手Sam Kim專程來港擔任表演嘉賓，兩人合唱《Ending Scene》，還請來香港歌手陳柏宇與她合唱韓文歌《嘮叨》，後者自爆首次公開唱韓文歌，心情十分緊張，並叫IU摸他心口，以示他緊張得心臟卜卜跳。

IU表示今次個唱像一齣電影，會重溫她出道10年來的歌曲，包括她出道初期的可愛之作《棉花糖》等，個唱中途IU更走落台與粉絲近距離接觸。

唱足3個半小時

安歌時段，IU換上白色婚紗，獻唱其代表作之一《夜信》廣東話版。壓軸唱《Dear Name》時，全場粉絲為配合歌曲意思，舉起寫下自己名字的紙牌，令IU感動落淚。事後她大讚港迷是天才，指這是她收過最好的驚喜禮物。

IU早前在首爾開騷曾兩度安歌，唱足5小時，不過前晚由於部分工作人員要趕飛機返韓國，故IU早表示不會兩度安歌，但她見港迷熱情大叫「安歌」，所以換上便服再度上台，讓粉絲「點唱」3首作品，全晚唱足3個半小時才完場。