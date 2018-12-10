陳家樂緋聞纏身 節日工作中度過最理想

【明報專訊】陳家樂昨日到樂富出席商場活動，居住屋邨的他，自言很喜歡逛屋邨商場，覺得很有親切感。之前憑劇集《逆緣》中「爺爺」一角人氣急升，很多街坊都稱他「爺爺」，像多了很多親朋戚友。家樂憑此角入圍角逐「最佳男主角」和「最受歡迎電視男角色」，可以藉機向市民拉票？他笑言覺得自己參加這天的最佳員工拉票活動，奪取一萬元獎金機會應該比攞視帝大：「角逐視帝只是志在參與，很開心有觀眾投票給我，機會就不想太多了。其實我不太清楚『最佳男主角』和『最受歡迎電視男角色』的分別，不過有兩個角逐機會已很開心。我反而想與林夏薇攞『最受歡迎電視情侶』獎，但又無份入圍。」