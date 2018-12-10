陳家樂緋聞纏身 節日工作中度過最理想

【明報專訊】陳家樂昨日到樂富出席商場活動，居住屋邨的他，自言很喜歡逛屋邨商場，覺得很有親切感。之前憑劇集《逆緣》中「爺爺」一角人氣急升，很多街坊都稱他「爺爺」，像多了很多親朋戚友。家樂憑此角入圍角逐「最佳男主角」和「最受歡迎電視男角色」，可以藉機向市民拉票？他笑言覺得自己參加這天的最佳員工拉票活動，奪取一萬元獎金機會應該比攞視帝大：「角逐視帝只是志在參與，很開心有觀眾投票給我，機會就不想太多了。其實我不太清楚『最佳男主角』和『最受歡迎電視男角色』的分別，不過有兩個角逐機會已很開心。我反而想與林夏薇攞『最受歡迎電視情侶』獎，但又無份入圍。」
家樂現正分別與兩名緋聞女友陳瀅和湯怡拍劇和拍戲，問他聖誕揀跟哪人度過？他笑言：「當天應該要開工，所以會同陳瀅一起度過，我們是工作拍檔。因現在又要拍劇又要拍戲，時間重疊得很密，所以沒什麼私人時間。（但湯怡說跟你過，逃離不了你的魔掌？）可能拍完《廉政行動2019》，再同怡姐拍戲囉。」家樂表示在工作度過亦不錯，不用安排節目。又言每年聖誕都會覺得很空虛，不關是否單身問題，而是發覺又老一年，自己這年好似做得未夠好，希望下年再做好點，故每年聞到冬天的氣息就會有空虛的感覺。
記者：陳釗