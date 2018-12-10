搏到盡盼「打」出一片天 朱晨麗女一血淚史

記者：陳釗

攝影：劉永銳

朱朱繼早前在《特技人》首當女一，演技備受讚賞後，今次在台慶劇《兄弟》飾演Madam，除了要打到飛起之外，還有子彈橫飛場面，朱朱表示已很久未有揸槍，所以拍攝時內心其實很驚，但個樣又要扮鎮定。朱朱直言想向動作女星方向發展，因她本身很喜歡惠英紅和楊紫瓊，像楊紫瓊不但身手好，而且打出來很有線條和很瀟灑，她是女生也被吸引。

只要是好角色就不放棄

2018年朱朱先後有四部劇播映，包括《平安谷之詭谷傳說》、《棟仁的時光》、《特技人》與《兄弟》。還有未播的《多功能老婆》與《法證先鋒IV》，共有6劇在手，「戲」勢逼人。她自問2017年很勤力工作，所播出的四套劇集戲分也不少，慶幸身體能應付， 雖然未必套套擔正，但並不介意：「無hard feeling，公司給我什麼角色，我都會以最大的努力完成，不會因為是配角，所以不做，每一個角色都是機會、挑戰，好似《平安谷》我都不是女一、女二，是類似一個配角的角色，但出來的效果和口碑， 是觀眾喜歡和接受的，我覺得都幾好呀，最緊要角色適合自己。」對於最近有網民說她又由女一變回女配角，已被誰誰誰爬過頭，對這些言論，朱朱認為凡事要兩面看，更拋下金句：「可能你們看不到我現在得到的東西，亦看不到我曾經辛苦但得不到的東西。」

要做到襯得起個獎

她獲公司器重劇接劇，朱朱不擔心因而惹人眼紅，也自言並非容易放棄的人，否則早已放棄：「我入行已七年，年紀也不小。看到公司現時都不乏機會，很多師弟師妹都上到位，所以說絕對不會有人眼紅，因每個人都會有機會。我都要更加努力去裝備和突破自己，不能原地踏步。雖然很多人都跟我講，不如嫁人算了，但哪有那麼容易。」

盼40歲前結婚生仔

朱朱去年獲頒「最佳女配角」，今年憑《兄弟》升呢爭「視后」，她坦言：「沒想過，不敢想。我不可以說我不想攞獎，但我覺得都是要適合時才攞會好一點， 而且很多事情不是自己能安排，所以很難控制。」提到上年攞「最佳女配角」惹來網民狂插，但朱朱並無因此對獎項產生恐懼，她說：「不會因上年受到抨擊 ，所以驚。我希望自己是可以做到襯得起這個獎， 會以正面態度看待這件事，將別人的評論化為動力。」

事業處於衝刺期的朱朱，直言事業心重，感情方面順其自然：「因我不是香港人，所以表達和理解劇本方面都要比別人花更多時間。曾經有監製叫我識個香港男友可幫到我廣東話，但我成日對住劇本，無時間對住另一半又怎可能練到，如果現在遇到一個對我很好的男仔，但我都未準備結婚，這都是浪費對方時間。」朱朱覺得女生的演藝路沒男生那麼長，所以希望趁現在還後生，事業上再做好一點：「不過我都是一個很傳統的女生，想相夫教子，希望自己不要去到40歲才生BB。」身為家中獨女的朱朱，表示父母無催婚，但自爆10年前曾遭家中長輩安排相睇，最後媽咪出手阻止。

問到與緋聞男友何廣沛發展如何？ 朱朱說：「幾好幾好。他都發展得幾好，我有支持他的《跳躍生命線》，希望他愈來愈好，大家再有機會合作。 同埋私底下我們很friend ，平時都會一齊出街食飯和為對方慶祝生日。」

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