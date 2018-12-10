楊盼盼燒傷後首度高難度動作 徐小鳳為《東華》籌款最多

記者：林祖傑

攝影：孫華中

楊盼盼早前曾預告於港姐陳曉華、鄧卓殷、陳苑澄及李芷晴演出表演環節「繩上美人顯奇藝」中，擔任指導亦會有神秘任務，原來她壓軸親身上陣，表演半空繩上轉圈，順利轉出10個以上，功架十足，獲王賢誌代表董事局加碼捐出60萬元，令該環節由原只籌得20萬元推高至80萬元。

港姐練到甩骹

盼盼姐稱是總理提議她上陣，但當知道她將要施手術，也擔心她會有事，不過她最後選擇博一博，因很想挑戰以前的自己。問到之前燒傷對演出可有影響？她說：「現在已痊癒了，醫生亦覺得我復元得很快，預計要100日才康復，我只花了50日，這是燒傷後首次做高難度動作，大家都擔心我燒傷的手有問題，但我說ok，筋絡無問題。」她更大讚4名港姐表現比自己更好，因能幫她完成自己想完成的動作，且十分優美，最重要是從沒放棄，當中陳曉華練到要睇跌打，李芷晴更練到甩骱，4人一直互相扶持來完成今次壯舉。

陳曉東：張栢芝無認生B

另一名演出嘉賓陳曉東，正籌備明年3月舉行的演唱會，因與王賢誌從小認識，故前來支持老朋友，除唱歌外，還會擔任籌款熱線接線生。他稱會教導身在北京的女兒要有愛心和多做善事。

問可有留意有傳舊愛張栢芝秘密誕下第三胎？他則說：「她沒有話我知！如果真的會祝福她，但她都無承認，我們也不應該多講說話，還是問當事人吧！」

王賢誌有情意結

節目結束前東華主席王賢誌致辭，說對《東華》有情意結，由細細個睇《東華》到加入TVB參與多屆《東華》的外景司儀，再成為大會司儀。後來他加入東華董事局，成為總理到副主席，再做埋主席，雖然身分不斷變，但同《東華》仍密不可分。當知道今年要負責《東華》這個騷時，由今年初上任已開始費煞思量，既然這個節目跟自己這麽有淵源，他希望節目做得比以前更好睇更成功。王賢誌一再多謝參與演出的藝人與歌手，說自己煩了他們很久；他也多謝家人與身邊另一半的體諒與支持。

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