鄭雨盛盼與安祖蓮娜拍難民電影

多次來港的鄭雨盛先用廣東話打招呼。對於何時找女朋友？他報以「哈哈」兩聲，解釋目前工作忙，一切順其自然。身為聯合國難民署親善大使，他早前到非洲探訪，希望可以幫助當地貧困及有需要人士。同樣是聯合國大使的《黑魔后》安祖蓮娜祖莉早前到訪韓國，並與鄭雨盛討論難民問題，更不排除有合作機會，「大家都是電影人，都想拍有關人權問題或難民的戲，但要看緣分，希望可以做得到」。

「小臘肉」軒仔讚賞MIRROR

軒仔透露會投注支持朋友的愛駒出賽，亦會支持與他撞樣的南非騎師麥偉利。他希望於年底音樂頒獎禮取得佳績，「對自己有信心，不過當古天樂一出（以半首歌角逐叱咤我最喜愛男歌手），我都會投票給他，好期待能夠見到他上台唱《今期流行》，我會一齊跳舞」。軒仔認為「我最喜愛男歌手」着重話題性和人氣，不覺得古仔有份爭獎不公平。他認為頒獎禮最緊要有話題性，不似早幾年般場面冷清。軒仔也有留意男子組合MIRROR，大讚他們是近年少見大受歡迎的組合，齊爭獎才是好事。軒仔抵死形容自己：「會學習姜濤那些新一輩如何拉票，我為了怕與他們同台比較，近期勤做facial。他們是小鮮肉，我是小臘肉，保鮮期較耐，另有一番風味，年份愈耐愈有價值，還有少少梅香。」

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

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