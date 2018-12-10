許世勳設靈 政商名人致祭 許晉亨李嘉欣十指緊扣到場

記者：楊安莉

攝影：黃梓烜

許世勳的喪禮昨日在香港殯儀館舉行，殯儀館水牌未有寫上許世勳的名字，直至中午才有「許府治喪處」的指示牌。現場有大生銀行家族、李錦記家族等人留名的祭帳。許氏家族成員下午先後抵達殯儀館，包括兒子許晉乾遺孀、孫兒許建中一家、孫兒許建德和太太張為琇等。

許世勳幼子許晉亨和新抱李嘉欣下午4時許到達殯儀館，二人全黑打扮，十指緊扣，問囝囝會否到殯儀館送別爺爺？二人均沒有回答。及後他們的7歲兒子許建彤，由李嘉欣助手陪同下，抵達殯儀館向爺爺致哀。

劉坤銘致送花圈寫「許世勛」

許家將喪禮保持低調，但不少政商界好友都有到場送別，當中包括唐英年夫婦、夏佳理夫婦、馬清鏗、郭鶴年家族、李嘉欣胞姐李嘉明和媽媽、吳婉芳、陳方安生、陸方寧生、李民橋夫婦、任志剛夫婦、李國寶夫婦等。下午時分開始，吳君如、陳可辛、李民橋、關之琳、趙世曾等都有花圈送達致哀，而劉坤銘致送的花圈則寫成「許世勛」。

許晉奎離開時神情哀傷，問到現場以什麽儀式、翌日出殯時間？他眼濕濕說：「對不起，唔好意思，我唔知！」

嘉欣囝囝 助手陪同左右

嘉欣囝囝許建彤在助手陪同下離開，記者講拜拜，他亦非常乖巧刻意轉身向記者講拜拜才上車。許晉亨和李嘉欣於晚上8時許最後離場，他們沒有回應記者提問，不發一言上車離開。

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