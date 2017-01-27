日本Billboard百大歌手榜 Twice BTS分佔亞季

米津玄師稱霸單曲榜

以歌曲下載、串流、MV點擊率等數據綜合計算的年度百大單曲榜，由唱作歌手米津玄師主唱的《Lemon》奪得冠軍；亞季是組合DA PUMP的《U.S.A》，以及櫸坂46的《打破玻璃！》。其餘入圍十大的，依次為饒舌女歌手DAOKO和米津玄師合作的《打上花火》、星野源《多啦A夢》、乃木坂46的《同步巧合》及《以自我為中心！》、Twice《Candy Pop》、菅田將暉《永別輓歌》及AKB48的《Teacher Teacher》等。

至於綜合歌曲、專輯銷量等數據的年度百大歌手榜，米津玄師力壓亞季軍的韓團Twice及防彈少年團（BTS），成為冠軍。第4至10位依次為乃木坂46、櫸坂46、安室奈美惠、Mr.Children、AKB48、宇多田光及星野源。

BTS韓國累計唱片銷量突破千萬張

提起BTS，他們不僅在歐美及日本等地取得佳績，在韓國本土也創下紀錄。據韓媒昨日報道，BTS自2013年至今出道5年，先後推出12張專輯，累計總銷量突破千萬，達10,003,081張，成為2000年後出道、最快突破千萬銷量的歌手，而且他們單單在今年，就一口氣賣出超過500萬張專輯，成為今年最高銷量歌手。