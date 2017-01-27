Taylor Swift遭冷待 Kendrick Lamar 8項提名領先 Lady Gaga畢利谷巴出戰格林美

Taylor Swift的《Reputation》首周銷量已賣出120萬張，並且成為去年美國最暢銷專輯，卻不獲格林美青睞，只得一項提名；相反電影原聲大碟向來是格林美的稀客，近25年來，只有高安兄弟執導作品《逃獄三王》的《O Brother, Where Art Thou?》，贏過格林美年度專輯殊榮，想不到今年有兩齣電影的原聲大碟會競逐重要獎項。

女歌手抬頭

饒舌天王Kendrick Lamar炮製的《黑豹》電影原聲大碟獲8項提名領先，不但有份角逐年度專輯，他跟SZA合唱的單曲《All the Stars》更角逐年度歌曲、年度錄音等重要獎項，成為今年的頂頭大熱。至於《星夢情深》原聲大碟因為面世日期問題，未能角逐年度專輯，但Lady Gaga和畢利谷巴合唱的《Shallow》，卻有份角逐年度錄音、歌曲、最佳流行曲合唱、最佳作曲等獎項。歌手出身的百變天后Lady Gaga，過往先後獲格林美19項提名，並曾奪6個獎項，對她而言《Shallow》得獎，也只是錦上添花。反而演而優則唱的畢利谷巴，首度挑戰格林美，如果能一舉得獎，以後大可踩過界當職業歌手。

另一方面，今屆格林美致力於入圍名單多樣化，因此年度專輯、年度錄音、年度歌曲及最佳新人等4大重要獎項，由原來5個提名名額增至8名，當中更以女歌手佔多數；以年度專輯為例，8個提名當中就佔了5個是女歌手，未知此舉是否回應近年冒升的兩性平權聲音。

Cardi B庭上獲悉入圍

饒舌女歌手Cardi B涉嫌傷人，香港時間昨日早上出庭應訊，碰巧格林美公布提名，當現場記者告訴她入圍時，Cardi B未知是否太過驚喜，所以做出伸脷等趣怪表情，並大聲歡呼，又追問記者她究竟有幾項提名。原來她有份角逐年度錄音及專輯等大獎，難怪表現興奮。

第61屆格林美音樂頒獎禮，將於明年2月10日在美國洛杉磯舉行。