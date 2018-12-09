承認新作第3句幾乎一樣 陳奕迅被指抄歌：終於輪到我

陳奕迅（Eason）透露最近看樂隊QUEEN改編的電影《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》，覺得好正，歌曲令他有不同形式的眼淚，有熱淚盈眶、有悲傷、有開心，QUEEN的歌雖然事隔多年，但仍具感染力。他說：「有時做音樂不一定會立即令人明白，我已做了20多年，已盡責任，好與否就留待大家去評論，任何批評都是有用，我都會聽，有些字眼太攻擊性好難聽，就由自己去過濾。」提到紀錄片有很多盧凱彤的片段？Eason表示很掛念盧凱彤，她的影像和聲音可以透過這方式永遠保留。

任何批評都會聽

談到碟內主打歌《可一可再》，歌曲旋律被指跟韓國歌手尹鐘信的《一月到六月》相似？Eason說：「有人跟我講，我才去聽該首歌，第3句的確幾乎一樣，但我事前真的沒聽過這首歌，反而寫的時候，驚似另一首英文歌 。自己知唔係就得，硬要話我抄都無辦法。終於輪到我，以前得幾個人被指抄歌，現在話我抄歌是否應該覺得榮幸！」

古天樂有地位有價值

Eason今年跟古天樂爭奪「叱咤我最喜愛男歌手」獎，問他是否覺得古仔是其勁敵？他說：「不知道，好難講，時代不同了，沒跟進。（可有信心攞獎？）大家投票給我已多年，如果今年不投給我都很正常。我估計古仔現在滿腦子問號和感嘆號，半首歌都有得參與，證明古仔有地位和有價值 。」

記者：柯美