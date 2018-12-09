婚變傳聞當笑料 王浩信：最擔心影響囡囡

唐詩詠指《解》劇是入行以來拍攝最長時間的劇集：「今次拍攝不辛苦，因為毋須拍打戲，去墨爾本一日拍一場戲，又可以到處玩和食，最開心是聖誕節前完成，可以盡情約朋友開派對。」提到之前被拍到約會男士？她表示歡迎男士約會，因拍劇時間完全沒機會出街，終於可以盡情玩夠本。

唐詩詠歡迎男士約會

張頴康曾笑稱確診職業性失聰，投訴拍檔馮盈盈的高分貝聲浪。他笑說：「休息幾日已好好多，她實在太嘈，我已經同監製講，下一部不要再跟她拍檔，要先唞唞。」他又爆有時順路開車載馮盈盈，對方說不停口，他幾乎想用拭完鼻涕的紙巾塞在她口裏。

張頴康又讚又踩馮盈盈

他說：「拍攝過程都開心，因為講說話不需要避忌，她講出口的比我們講的更核突，我無當她是女仔。」但張頴康指盈盈在拍攝過程中有努力改善懶音，值得一讚。

記者：楊安莉

攝影：孫華中

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