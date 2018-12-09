「人人拿大獎得我沒有」 張衛健爭視帝打定輸數

張衛健昨日聯同譚凱琪、蔡思貝及楊秀惠為劇集《大帥哥》宣傳。張衛健獲TVB提名爭視帝，問到是否覺得劇未播已獲提名很奇妙？他表示不知機制如何，認為拍了那麼多年，喜劇很難得獎。至於想不想奪視帝？他笑道：「我記得我有首歌叫《大獎》，應到不得了，第一句歌詞就是『人人拿大獎得我沒有』。」他開心劇集首播已看到反應很好，內地的點擊率現時達7600萬，相信很快過1億。對於反應有讚有彈，有指他用上不少經典對白食老本？張衛健說：「幾句啫！這是我和觀眾一個隔空的集體回憶，好多朋友都話聽番好開心、好感動。」

南非之旅玩最原始娛樂

張衛健稱太太張茜對早前一起到南非旅行感滿意，因太太是動物控，無論見到任何動物都太讚可愛，連曱甴也覺很好可愛。今次被形容為造人之旅？他說：「在這個原始大地，是否應該做些人類最原始的娛樂活動呢？或者是傳宗接代的責任呢？交功課給觀眾也要交給太太，不要說這些了！」

楊秀惠：健仔教我跳艷舞

楊秀惠劇中角色經常要發姣嗲聲嗲氣，她坦言最初難以接受，看到自己向張衞健發姣那場戲不禁頭痛，每次化妝心理壓力都好大，雖然有少少抗拒個妝和髮型，但出來效果好搞笑，希望大家鍾意。之後她有跳艷舞戲分，有幾場更是張衞健親自教路。她說：「健仔真的是舞術指導，估不到他可以咁女人，多謝他幫我，出來效果好好，最正是有一句對白要我『耶』，他聽到就叫我keep住『耶』，現在侄仔致電給我，也學我『耶』。」

譚凱琪要做陳凱琳BB契媽

譚凱琪日前與「少婦聯盟」陳凱琳、沈卓盈為龔嘉欣慶祝29歲生日，她大讚陳凱琳腹大便便仍出席，十分有誠意。

她表示沒有刻意問陳凱琳腹中BB性別，其實仔或女陳凱琳都會惜到燶。她與其他兩名成員都想當BB契媽，待陳凱琳生了再傾。

記者：林祖傑

攝影：孫華中

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