澳門影展行紅地氈 潤娥超低胸性感冠全場

尼古拉斯基治拍新戲自我封閉

尼古拉斯基治與潤娥行紅地氈前先分別出席記者會，尼古拉斯基治說：「今次我特意來亞洲就是想向大家講多謝，我很感恩自己主演的電影得到這裏的人喜愛，希望能夠建立更好的關係，將來有更多合作機會。」他難忘1997年跟吳宇森合作《奪面雙雄》，並表示有意跟澳門導演合作，不需要顧及價錢，大小製作都歡迎，他說：「人生苦短，時間有限，實在毋須擔心太多，想做就去做。」他在新作《Mandy》中將喪父的感覺代入角色，他說：「雖然爸爸離開我很久，但我仍很掛念他。」他又指角色入骨入心，拍攝時不想跟人對話，想封閉自己。

潤娥學普通話 想與王家衛合作

潤娥的記者會待遇不及尼古拉斯基治，記者會遲一小時開始，房間擠迫，咪高峰和擴音器材都欠奉，攝影師的快門聲音比潤娥對答的聲浪還要大。潤娥透露正忙於拍攝韓國的災難電影《EXIT》「電影沒有打來打去的情節，但角色是大家從未見過的形象，主要是很多奔跑逃命的場面。」她近年努力學習普通話，希望將來可參與更多華語片，也希望跟王家衛導演合作。

晚上開幕禮行紅地氈，潤娥換上白色低胸裙仙氣十足，可惜「谷胸」明顯高低不平，造成胸部有點變形。她彎身整理裙襬時騷事業線，成功搶鏡。潤娥以流利普通話說：「我很榮幸能夠來到這裏，我在努力拍新的電影，希望明年可以再來參與影展，愛你們啊！」而尼古拉斯基治亦換上色彩鮮艷的西裝風騷現身，湯怡、何佩瑜、溫碧霞、黃心美等女星毋懼寒風性感亮相。

湯怡專心工作唔心急拍拖

湯怡穿吊帶裙罕曬性感，大喊凍到震。她說聖誕節跟陳家樂繼續拍戲，逃避不到他的「魔掌」。談到陳家樂與陳瀅傳緋聞，湯怡會否鬆一口氣？她說：「都好，我有同家樂傾過，他說單身的力量真的不能低估，叫我小心點，不過我不心急，暫時專心工作。」

記者：楊安莉

攝影：黃梓烜