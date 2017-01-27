曾志偉與無綫破冰做《東華》主持 汪阿姐粉絲摺銀紙花 38年籌逾300萬

曾志偉與汪明荃、陳百祥等昨午出席《歡樂滿東華》拜神，談到與無綫破冰，志偉說：「都無冰過，每年《東華》都是我最想做的節目，我看《東華》長大。加上王賢誌做主席，他兩三個月前致電邀請我做司儀，點都要撐兄弟。（是否一口答應？）有時間一定做，一直調整時間，明（今）日又要飛去台灣開戲。」

阿叻力撐：有能者居之

志偉坦言再返無綫主持《東華》好開心，他對《東華》及《港姐》好有感情。現在跟無綫關係如何？他說：「一向沒什麼特別！」之前傳他幫ViuTV做節目被封殺？他說：「所以我一直無講什麼，講無用、行動表達最好。」之後可會再跟無綫合作？他說：「再睇啦！視乎時間和節目是否想做。」他指早前無綫台慶有找他做司儀，但他半年前已接了工作而推卻。

好兄弟陳百祥（阿叻）對於志偉與無綫破冰，他認為有能者居之，志偉去到邊都有得做，志偉做《東華》、《港姐》有歸屬感，像返屋企。他們這種年紀及累積經驗的司儀不多，可以帶領一班新人。

冠軍佳麗伴林子祥唱金曲

昨晚《歡樂滿東華》星光熠熠，徐小鳳、楊千嬅、古巨基等輪流獻唱，還有林子祥在表演項目《冠軍儷人連「祥」唱》唱出《最愛是誰》及《分分鐘需要你》時，有多名港姐、亞姐及華姐佳麗冠軍穿著性感服裝行Catwalk，包括陳煒、黎燕珊、羅霖、韓君婷、翁嘉穗、楊思琦、向海嵐、陳庭欣及馮盈盈等。

其他項目有袁偉豪飛車表演，因受傷未能一同演出的薛世恆撐着拐杖現身打氣，袁偉豪女友張寶兒亦在場支持，袁偉豪成功完成難度動作，共籌款60萬善款。

袁偉豪飛車表演 張寶兒打氣

汪明荃（阿姐）的「明荃之友」粉絲每年會摺銀紙花籌款，今年用了13,800元摺成，而義賣價是128,000元，阿姐希望籌得更多善款。阿姐透露摺銀紙花由1981年開始，已有38年，共籌得逾300萬善款。楊千嬅與周柏豪合唱。千嬅被問為何不作難度演出？她笑言無綫驚過她，做有信心的事好了。是否培養兒子做善事？她說會教導兒子耐性及分享，學校有安排探訪老人院，同兒子講媽媽將來都會老。

記者：林祖傑

攝影：孫華中