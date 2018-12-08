《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》 聯俠保衛戰

文：張晴

取材自Marvel超級英雄漫畫《蜘蛛俠》的外傳式電影《毒魔》，全球票房勁收8.4億美元（約65.5億港元），證明蜘蛛俠不單是救世者，更是會生金蛋的母雞。當迪士尼不斷把動畫改編拍成真人版電影如《美女與野獸》及《黑魔后》的時候，新力電影公司卻反其道而行，炮製首齣《蜘蛛俠》動畫電影，更一口氣推出6個蜘蛛俠角色，令粉絲目不暇給。

網站100%好評

事實上，新力從Marvel購入《蜘蛛俠》電影版權後，先後請來杜比麥奎爾（Tobey Maguire）和安德魯加菲（Andrew Garfield）飾演兩代蜘蛛俠，可惜口碑都欠奉，反而改編拍成動畫《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》，水準卻令人驚喜，美國著名影評網站rottentomatoes更給予100%好評，難怪被視為今屆奧斯卡最佳動畫獎的熱門候選。

電影以大膽創新手法，先帶領觀眾迅速回顧《神奇女俠》基斯派恩（Chris Pine）聲演「蜘蛛俠」彼得柏加的傳奇一生，隨着他被奸角金霸王擊斃，史上首位非洲裔「蜘蛛俠」麥爾斯緊接登場。可惜這個來自布魯克林的中學生，無論對家庭、學業，還有愛情都毫無主見的超級英雄，根本未有充分心理準備，更遑論要保護世界和平，為彼得柏加報仇。

6大蜘蛛俠聯手

幸好金霸王利用超級對撞機打開時空之門時，意外地傳送5位來自不同平行時空的蜘蛛俠到來，包括《宇宙生還戰》希莉辛菲（Hailee Steinfeld）聲演的蜘蛛女、金像影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）聲演暗影蜘蛛俠、來自未來的佩妮柏加、樣子卡通的蜘豬俠，以及跟彼得柏加長得一模一樣，但厭世頹廢的彼得B柏加。

雖然他們身懷絕技，但亦各有缺點，為了對抗金霸王、八爪博士、蠍子人及綠魔等漫畫迷熟悉的奸角，必須同心合力。更重要的是，協助麥爾斯尋找必勝的信念，然後克服心魔，擊敗敵人。

年輕人成長故事

誠如此片監製所言，《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》不單是超級英雄片，更是麥爾斯的成長故事：黑人少年如何融入美國社會？面對父權過大怎樣反抗？失去至親如何疏導情緒？諸如此類都是所有年輕人共同面對的難題，相信觀眾看罷必有共鳴。

截稿前為止，《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》還未在美國上映，但已先獲紐約影評人協會選為最佳動畫，並獲得金球獎和安妮獎的最佳動畫提名，為進軍奧斯卡注入一口強心針。

事實上，有傳電影公司已決定開拍續集，又為蜘蛛女角色拍攝外傳，誓把蜘蛛宇宙無限擴大。