吳恬敏入圍金球影后 望亞洲題材更受關注

對於亞洲影迷來說，由華裔演員主演的《我的超豪男友》角逐最佳電影（音樂或喜劇類）之餘，入行12年的吳恬敏更首次問鼎金球影后，同樣具有特殊意義。吳恬敏接受美國《娛樂周刊》訪問時稱：「希望《我的超豪男友》獲得提名後，有助提升亞洲故事（在荷李活）的能見度。」

她期望在美國流行文化中，可以注入更多亞洲題材，例如東南亞文化、同志問題等，又希望這個現象，不是曇花一現。至於她怎樣慶祝入圍？「喝杯啤酒，吃件薄餅吧」。

另一方面，金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）亦憑新片《Destroyer》扮演毀容女警提名（戲劇類）最佳女主角，她感謝金球獎評審支持這類低成本的獨立電影，「如果不獲提名，將會更難受到關注」。

美劇《凡賽斯遇刺案》最多提名

至於金球獎的電視劇提名名單，以《美國犯罪故事》第2季《凡賽斯遇刺案》成績最好，角逐最佳迷你影集、男主角及男女配角合共4個獎項。此劇講述意大利時裝設計師Gianni Versace被殺的故事，劇中飾演兇手的戴倫基斯（Darren Criss）獲提名視帝，扮演Versace兩兄妹的艾加拉米雷斯（Edgar Ramirez）和彭妮露古絲（Penelope Cruz），則角逐最佳男女配角。