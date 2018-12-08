IU預告開騷唱廣東歌

記者：蘇珮欣

攝影：林祖傑

IU因為塞車遲到，活動延遲30分鐘開始，IU約7時半左右現身，穿上紅色碎花短裙的她，甫現身即用廣東話跟港迷打招呼，「大家好，我是IU，有無掛住我？真係好掛住你哋！」IU的廣東話雖然發音標準，但一度忘記台詞，她即叉腰嘆氣向翻譯求助，場面搞笑，還不忘對遲到一事表示歉意。

IU稱昨日抵港時，有很多粉絲到機場迎接，感到既開心又感激。她透露在今晚的演唱會上，準備翻唱廣東歌，又邀請特別嘉賓，「唱廣東歌的環節，大概會在第二部分（出現）」。

聖誕開工感幸福

提到聖誕節將至，她表示今年聖誕前夕會到台北開騷，又指過去多年都是在工作中度過，雖然有點可惜，但能跟粉絲一起，仍覺得很幸福。

IU談到出道十周年，原本覺得自己多年來沒大變化，直至最近發現自己學懂整理思緒，身邊又有很多貴人，學會照顧別人兼分享感受，好像都有少少改變。

提到早前在Asia Artist Award（AAA）頒獎禮上得到4個大獎，IU表示很開心，「過去獲得的獎座，大都放在媽媽家中，但這次頒獎禮上得到一個粉絲投票的人氣獎，我特別把它放在自己的房間裏」。其後談到韓劇《我的大叔》，IU坦言拍檔李善均助她入戲，「有一場在貨櫃內的戲，他陪我排練，還陪我流淚」。最後她表示現正籌備新專輯，但未知何時推出。