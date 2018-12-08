四太滿意子女拍拖對象

前日她的兒子何猷君有份創立的公司「創夢天地」股票首日正式掛牌上市，碰巧撞正澳博晚宴，四太說：「本來我也想出席兒子公司今晚的飯局，但覺得做慈善更加重要，所以選擇來澳門；不過今早也有一齊打鑼（香港交易所股票首日上市儀式）支持他。」

四太對女兒何超盈新男朋友Thomas似乎「開綠燈」，還開口期望早日飲到外母茶：「我年紀大了，都是中國人傳統思想，想一代傳一代，子女結婚的事不會強求，順其自然。」四太揚言對兒女的拍拖對象都感滿意，又直認有催促兒子早日帶女友來見面。之後她與兒子何猷亨合照，記者即追問猷亨何時帶女友見媽咪？他即揮手轉身離開未有回應。四太代子解釋：「不要說他吧，否則便不肯帶他女友見我就不好！」（他有太多女友所以不知應帶誰給你見？）「有沒有我咁靚先？說他女友多我都是看報紙才知。」

記者林蘊兒澳門報道