四太滿意子女拍拖對象

【明報專訊】賭王何鴻燊創辦的澳博，連續第12年舉辦慈善拍賣晚宴籌款，前晚於澳門新葡京酒店舉行，共籌得約300萬元善款。賭王四太梁安琪以高價160萬壓軸投得巨型白松露，擔任澳博董事局成員的二房女兒何超鳳和何超蕸亦有出席支持。新婚不久的前港姐何艷娟陪同澳博高層丈夫吳志誠低調入場同坐主家席；拍賣期間她代丈夫舉手參與競投，可惜無功而回。
前日她的兒子何猷君有份創立的公司「創夢天地」股票首日正式掛牌上市，碰巧撞正澳博晚宴，四太說：「本來我也想出席兒子公司今晚的飯局，但覺得做慈善更加重要，所以選擇來澳門；不過今早也有一齊打鑼（香港交易所股票首日上市儀式）支持他。」
四太對女兒何超盈新男朋友Thomas似乎「開綠燈」，還開口期望早日飲到外母茶：「我年紀大了，都是中國人傳統思想，想一代傳一代，子女結婚的事不會強求，順其自然。」四太揚言對兒女的拍拖對象都感滿意，又直認有催促兒子早日帶女友來見面。之後她與兒子何猷亨合照，記者即追問猷亨何時帶女友見媽咪？他即揮手轉身離開未有回應。四太代子解釋：「不要說他吧，否則便不肯帶他女友見我就不好！」（他有太多女友所以不知應帶誰給你見？）「有沒有我咁靚先？說他女友多我都是看報紙才知。」
記者林蘊兒澳門報道