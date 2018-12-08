岑麗香請醫生別告知胎兒性別

現懷孕5個月的香香，預產期在明年4月，腹部微隆惟手腳依然纖瘦，她解釋上星期在活動時未能親口證實懷孕消息原因：「要講句唔好意思，因為我們想尊重家人和長輩，所以必先向他們宣布後才跟大家講，免他們看到報紙才知。收到很多圈內圈外朋友的祝福，好感恩，我和丈夫都一樣興奮！」

大頭蝦的她自爆起初不知自己懷孕，身體感不適易攰還以為是搭飛機太多所致；現時會散步和做簡單瑜伽運動，作產前準備，但未決定留港還是返加拿大生B，現在仍有很多事在消化和學習準備中。追問胎兒性別時，她搞笑表示刻意叫醫生在胎兒報告性別一欄遮掩，與丈夫希望屆時有驚喜，不過未知會否忍耐不住；如果獲醫生批准，聖誕節亦照樣坐飛機往外地旅行。

香香的好姊妹鍾嘉欣和李亞男都先後做媽咪，已歡迎她加入媽咪Group，但不會催新婚的好姊妹苟芸慧盡快「造人」，應由她自己決定。

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

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