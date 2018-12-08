明年初開個唱 鄭伊健有愛妻靚湯滋潤

【明報專訊】相隔7年，鄭伊健將於明年2月及3月於紅館舉行5場演唱會，門票12月11日公開發售。昨日舉行記者會，太太蒙嘉慧（YoYo）罕有拍片支持丈夫，她在片中笑說：「知你為演唱會做很多準備，屋企的過期食品就等你開完演唱會先食，我繼續做老婆要做的工作，湯水會有，不用擔心。老公，加油！」看完片段伊健靦腆起來，指連太太都出埋，不知有甚麼反應好：「我們二人一起比較低調，少見她出現，她是我很龐大的精神支持，在家什麼也可以，但在台上就唔識點講。」
鄭秀文提議他著熱褲演出
好友鄭秀文（Sammi）則透過拍片表達想睇伊健在演唱會上著短褲：「睇《風雲》你對腳好粗，想你著熱褲唱《友情歲月》來慰藉下我們這班中女。」
一班歌迷會成員亦現身支持，送一份親手製作的「爆炸禮物」，表示伊健雖然與她們甚少見面，但她們沒離開過，伊健感動眼濕濕說不出話來，只能說聲「多謝」。由於粉絲投訴伊健甚少跟她們合照，所以大會安排大合照。粉絲又要求伊健在演唱會上穿上會服，唱出會歌《感激我遇見》，伊健即時答應。
問伊健是否被粉絲所感動，他說：「盡在不言中，以為自己企出來做記者會就可以，估不到有那麼多驚喜位。」YoYo拍片支持是否最驚喜？伊健直言不知YoYo拍片，說：「她一向都很支持我。（是否很緊張？）她緊張過我，平時牙尖嘴利，現在講嘢口窒窒。不過，我都很開心。（是否煲很多湯水給你飲？）都要，以前不在意飲湯，現在發覺飲湯會事半功倍，她有學煲湯，亦有搵人教些對聲帶和身體好的湯水。」如何獎勵YoYo，請她睇足5場？伊健笑說：「唔好啦，驚她悶，日日已對住我，後台還要對住我，不過，我台上台下是有分別的。」其實他每次開演唱會，YoYo也會在後台支持他。YoYo會否上台？伊健斬釘截鐵表示不會。
對於Sammi叫他著熱褲演出，伊健笑謂驚太好看，又說待Sammi 60歲才著給她看。伊健解釋不見他著短褲，是因為以前電視台尺度很寬，周潤發在熒幕上可以赤裸上身，他當年愛穿短褲開工，但有人說他多毛後就沒再穿短褲。不過，Sammi的建議也不錯，可以考慮。
記者：柯美
攝影：孫華中
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