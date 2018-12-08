戶外演唱＋音樂節＋市集 何韻詩聖誕開騷大搞作

記者：孫慧莊

攝影：劉永銳

首次開戶外騷，阿詩才知道成本那麼昂貴，比室內演唱會使費高出一倍。「今次整個Project投資了幾百萬。（可擔心天氣？）我這兩天睡覺時想到如果下雨怎麼辦？最初樂觀地覺得12月應該沒問題，大家用念力吧！」

演唱會海報由盧凱彤遺孀余靜萍操刀，阿詩在社交平台留言︰「有些感情只會在這麼細膩和互相瞭解的鏡頭下才能出現。」 盧凱彤今年8月逝世，阿詩未透露會否特設悼念環節。「以我一貫作風，即使有也不會說明。她的離開，對很多人來說是個很大的衝擊，我仍在消化這件事。」

巿集售賣舞台衫

參與音樂節演出的均是本地音樂人，包括葛民輝、周國賢、李拾壹、新青年理髮廳、話梅鹿、Robynn and Kendy等，當中還包括一位神秘特別嘉賓。「大家不會估到他會來。（大家熟悉的？）很熟悉的！今次共有24個演出單位，我也非常想看當中某幾節，屆時會否現身要看狀態，始終自己晚上要做騷。」

至於一連5天的聖誕市集，阿詩透露檔口種類廣泛，本地農作物、衣服鞋襪、手作，連食店也有。「我的慈善基金也有一檔，會售賣我的二手衫，善款會用在有需要的人和小動物身上。我正奉行斷捨離，平日生活給我3件衫就足夠 ，所以會挑選很多舞台服及便服出售，包括上次紅館演唱會的舞台衫。」

回應「世紀合照」

早前在日本看黃耀明演唱會時跟容祖兒、楊千嬅「世紀合照」令網民非常激動，阿詩坦言3人應有7、8年沒同台過，說不定大家50幾、60歲會有機會合作舉行「金銀膶」演唱會。「其實也幾好，我也在等待這一天到來。不時看到有前輩們開騷敍舊，很不錯，有另一番滋味。看回那照片，感覺好得意，因為千嬅當日只是路過，她當時在日本，知道我們在慶功，就來了。年紀大了，就會多了想當年，其實最得意就是大家的反應，那麼開心。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com